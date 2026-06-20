بطاقة حمراء تاريخية في المونديال... أول حالة طرد بسبب تغطية الفم

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شهدت مباراة باراغواي وتركيا في كأس العالم تسجيل أول حالة طرد في تاريخ البطولة بعد تطبيق قاعدة تحكيمية جديدة تتعلق بـ«تغطية الفم» أثناء الحديث بين اللاعبين.
وتعود الواقعة إلى اللاعب الباراغوياني ميغيل ألميرون، الذي طُرد في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول، ليصبح أول لاعب في تاريخ المونديال يُعاقب بهذه الحالة.
وجاء قرار الحكم بعد أن اقترب ألميرون من اللاعب التركي ميرت مولدور ووجّه له كلمات وهو يغطي فمه، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) ويطلب مراجعة اللقطة، ليُشهر الحكم السلفادوري إيفان بارتون البطاقة الحمراء في وجهه.
وكانت باراغواي متقدمة بهدف دون مقابل حينها، علماً أنها سجلت أسرع هدف في البطولة عند الدقيقة الثانية من المباراة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أقر في أبريل الماضي إمكانية معاقبة اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء الحديث مع المنافسين، في إطار إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية ومنع أي سلوكيات قد تُفسَّر بشكل مسيء أو تمييزي.
وتعود خلفية القرار إلى حادثة وقعت في دوري أبطال أوروبا، حين غطّى أحد اللاعبين فمه أثناء حديثه مع لاعب آخر، ما أثار جدلاً واسعاً دفع الفيفا لتشديد القوانين.