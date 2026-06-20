الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز! هل تنهار تفاهمات وقف الحرب قبل أن تبدأ؟

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن مقر “خاتم الأنبياء” الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز مجددا، رداً على استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وجاء في بيان “خاتم الأنبياء”: “نظرا لغدر الولايات المتحدة ونكثها الصريح بعدم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وردا على الانتهاك المتواصل والمستمر لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، والقتل الوحشي وتهجير مئات الآلاف من أبناء هذا البلد المظلوم، وكذلك بالنظر إلى عدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من أراضي جنوب لبنان، نعلن أن مضيق هرمز سيُغلق أمام حركة السفن”.

وأضاف البيان: “هذه الخطوة الأولى هي رد على غدر العدو، وفي حال استمرار العدوان، سيتم التخطيط واتخاذ الخطوات التالية لإلزام العدو بتنفيذ التزاماته”.

‏جدير بالذكر أن لبند الأول من مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا بين الجانبين الأمريكي والإيراني ينص على وقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها بين لبنان وإسرائيل.

أتت تلك الخطوة بالتزامن مع حديث نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن أجواء إيجابية للمحادثات مع إيران. إذ قال فانس في مقابلة مع فوكس نيوز إن المبعوث الأميركي ستيف ويوتكوف وجاريد كوشنير موجودون في سويسرا استعداداً للقاء الوفد الإيراني. كما أشار إلى احتمال سفره قريباً أيضاً إلى بيرن، واحتمال عقد محادثات مع الوفد الإيراني غداً الأحد. أما حين سئل عن إغلاق مضيق هرمز، فقال فانس “ألا دليل على إغلاق الممر البحري الاستراتيجي حتى الآن”.

كما جاء قرار الحرس الثوري مع ترقب سفر وزير الخارجية عباس عراقجي مساء اليوم إلى سويسرا أيضاً بعد لقائه بوقت سابق اليوم وزير داخلية باكستان نحسن نقوي، الذي تلعب بلاده منذ أشهر دور الوسيط بين طهران وواشنطن.