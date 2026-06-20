منصات التواصل تتحول إلى ساحة معركة… ترامب يشن هجوماً لاذعاً على خصومه ويعتبر أن إيران هزمت عسكرياً بالكامل

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شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما لاذعا على خصومه السياسيين من الحزب الديمقراطي والإدارات الأميركية السابقة، واصفا سياسته تجاه إيران بالناجحة، ومعتبرا أنها “هزمت عسكريا بالكامل”.
وفي منشور عبر منصة “تروث سوشال”، انتقد ترامب بشدة أعضاء الحزب الديمقراطي، واتهمهم بعدم إدراك حجم ما وصفه بـ”النجاح” في مواجهة طهران.
وقال: “استمر (الرئيس الأميركي الأسبق باراك) أوباما في إعطائهم مليارات الدولارات نقدا، ولم يستخدم قط جيشنا الذي كان مستنزفا حينها للقيام بما كان ينبغي فعله لكبح جماح إيران، الراعي الأول للإرهاب في العالم”.
وتابع: “لم يكن لديهم أي احترام له على الإطلاق. لقد ظنوا أنه، مثل جو بايدن النعسان، قائد ضعيف وغير فعال، وكانوا على حق في ذلك بنسبة 100 بالمئة. لقد أفلتت إيران بالقتل لمدة 47 عاما، حتى جئت أنا. ثم تغير كل شيء. لقد عادت أميركا!”.
وفي منشور لاحق، اعتبر ترامب أنه “من المضحك كيف يحب الديمقراطيون الأغبياء القول إن إيران في موقف أقوى اليوم مما كانت عليه قبل 3 أشهر، رغم حقيقة أنها هزمت عسكريا، وأصبحت بلا سلاح بحري أو جوي”.
وأضاف: “لهذا السبب أسميهم (الديمقراطيين الأغبياء)”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب دولي لمسار التفاهم الأميركي الإيراني، بعد اتفاق إطاري أنهى الحرب وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع، بينما لا تزال ملفات لبنان ومضيق هرمز والضمانات النووية تمثل اختبارات رئيسية لجدية الطرفين.
وكانت المحادثات المقررة في سويسرا قد أرجئت في وقت سابق، وسط غموض بشأن موعد انطلاق المرحلة التفاوضية التي تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما.
ويفترض أن يتناول الاتفاق النهائي البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول المجمدة وضمانات وقف التصعيد.