تفكيك خلية مرتبطة بالحوثيين وإحباط مخطط لاستهداف قيادات محلية بمحافظة الضالع شرطة مأرب تفتح تحققاً في وفاة شاب عُثر عليه متوفياً في الصحراء.. تفاصيل مواجهات مسلحة بين رجال القبائل في محافظة الجوف ومليشيا الحوثي تٌجبر على الانسحاب والتراجع تعرف على المنتخبات التي ودعت المونديال حتى الآن وما هي القاعدة الجديدة التي تسببت في اقصائهم مبكرا؟ مسام لنزع الألغام يمدد عمله في اليمن عام إضافي والرئيس يوجه الشكر للقيادة السعودية الإعلان عن تحويل دفعة جديدة من دعم المملكة لليمن بقيمة 224 مليون ريال سعودي أسباب مختلفة لـ ألم معدة المتكرر- هكذا يمكنك حماية نفسك تحركات عسكرية غير مسبوقة في كردفان.. الجيش السوداني يحشد الآلاف ويطلق عمليات تمشيط واسعة خطة أمريكية قطرية لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة منتخب البرازيل يستعيد عرش الصدارة التهديفية في المونديال
أعلنت شرطة محافظة الضالع، السبت، ضبط خلية قالت إنها تابعة لجماعة الحوثي، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها قوات الشرطة ووحدات عسكرية بإشراف مدير شرطة المحافظة.
وقالت الشرطة في بيان "إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى الخلية، وضبط أسلحة وعبوات ناسفة كانت بحوزتهم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال تستهدف قيادات إدارية وعسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية في المحافظة.
وأضاف البيان أن العملية جاءت بعد جهود رصد ومتابعة وتحريات ميدانية استمرت لفترة سابقة، مكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد تحركات أفراد الخلية وإحباط مخططها قبل تنفيذه.
وأكدت شرطة الضالع أن العملية تندرج ضمن الإجراءات الأمنية الرامية إلى مكافحة الأنشطة التخريبية وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيدة بجهود منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية ومستوى التنسيق القائم بينهم، إلى جانب تعاون المواطنين في دعم الجهود الأمنية.
وشددت الشرطة على مواصلة عمليات ملاحقة العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية والتخريبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.