تفكيك خلية مرتبطة بالحوثيين وإحباط مخطط لاستهداف قيادات محلية بمحافظة الضالع

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت شرطة محافظة الضالع، السبت، ضبط خلية قالت إنها تابعة لجماعة الحوثي، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها قوات الشرطة ووحدات عسكرية بإشراف مدير شرطة المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان "إن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى الخلية، وضبط أسلحة وعبوات ناسفة كانت بحوزتهم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال تستهدف قيادات إدارية وعسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية في المحافظة.

وأضاف البيان أن العملية جاءت بعد جهود رصد ومتابعة وتحريات ميدانية استمرت لفترة سابقة، مكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد تحركات أفراد الخلية وإحباط مخططها قبل تنفيذه.

وأكدت شرطة الضالع أن العملية تندرج ضمن الإجراءات الأمنية الرامية إلى مكافحة الأنشطة التخريبية وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيدة بجهود منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية ومستوى التنسيق القائم بينهم، إلى جانب تعاون المواطنين في دعم الجهود الأمنية.

وشددت الشرطة على مواصلة عمليات ملاحقة العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية والتخريبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.