شرطة مأرب تفتح تحققاً في وفاة شاب عُثر عليه متوفياً في الصحراء.. تفاصيل

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب إنها فتحت تحقيقاً في ملابسات وفاة الشاب (ع.م.ا)، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي عُثر عليه متوفياً في منطقة صحراوية بعد رحلة كان يستقل خلالها سيارة متجهة من منطقة الريان إلى غويربان.

وأوضح الإعلام الأمني أن الشاب وصل إلى مستشفى هيئة مأرب العام جثة هامدة، ما دفع الجهات المختصة إلى مباشرة إجراءات التحقيق والتحري للتأكد من الأسباب الحقيقية للوفاة وكشف كافة ملابسات القضية.

وبحسب إفادات أولية أدلى بها مرافقا الشاب، فإن السيارة التي كانوا يستقلونها تعرضت لنفاد الوقود أثناء سيرها في الطريق الصحراوي بين الريان وغويربان، ما أدى إلى تيههم في الصحراء. وأضافت الإفادات أن الشاب فارق الحياة نتيجة العطش والإجهاد، في حين تمكن الشخصان الآخران من الوصول إلى منطقة العبر وطلب المساعدة.

وأشار الإعلام الأمني إلى أن جثمان الشاب نُقل من منطقة العبر إلى مستشفى هيئة مأرب بواسطة سيارة إسعاف تابعة لقوات الطوارئ المرابطة في المنطقة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها أوقفت اثنين من مرافقي المتوفى، بالإضافة إلى مالك السيارة التي كان يقودها الشاب، على ذمة التحقيقات الجارية، لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقق من كافة الوقائع المرتبطة بالقضية.