تفكيك خلية مرتبطة بالحوثيين وإحباط مخطط لاستهداف قيادات محلية بمحافظة الضالع شرطة مأرب تفتح تحققاً في وفاة شاب عُثر عليه متوفياً في الصحراء.. تفاصيل مواجهات مسلحة بين رجال القبائل في محافظة الجوف ومليشيا الحوثي تٌجبر على الانسحاب والتراجع تعرف على المنتخبات التي ودعت المونديال حتى الآن وما هي القاعدة الجديدة التي تسببت في اقصائهم مبكرا؟ مسام لنزع الألغام يمدد عمله في اليمن عام إضافي والرئيس يوجه الشكر للقيادة السعودية الإعلان عن تحويل دفعة جديدة من دعم المملكة لليمن بقيمة 224 مليون ريال سعودي أسباب مختلفة لـ ألم معدة المتكرر- هكذا يمكنك حماية نفسك تحركات عسكرية غير مسبوقة في كردفان.. الجيش السوداني يحشد الآلاف ويطلق عمليات تمشيط واسعة خطة أمريكية قطرية لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة منتخب البرازيل يستعيد عرش الصدارة التهديفية في المونديال
قالت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب إنها فتحت تحقيقاً في ملابسات وفاة الشاب (ع.م.ا)، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي عُثر عليه متوفياً في منطقة صحراوية بعد رحلة كان يستقل خلالها سيارة متجهة من منطقة الريان إلى غويربان.
وأوضح الإعلام الأمني أن الشاب وصل إلى مستشفى هيئة مأرب العام جثة هامدة، ما دفع الجهات المختصة إلى مباشرة إجراءات التحقيق والتحري للتأكد من الأسباب الحقيقية للوفاة وكشف كافة ملابسات القضية.
وبحسب إفادات أولية أدلى بها مرافقا الشاب، فإن السيارة التي كانوا يستقلونها تعرضت لنفاد الوقود أثناء سيرها في الطريق الصحراوي بين الريان وغويربان، ما أدى إلى تيههم في الصحراء. وأضافت الإفادات أن الشاب فارق الحياة نتيجة العطش والإجهاد، في حين تمكن الشخصان الآخران من الوصول إلى منطقة العبر وطلب المساعدة.
وأشار الإعلام الأمني إلى أن جثمان الشاب نُقل من منطقة العبر إلى مستشفى هيئة مأرب بواسطة سيارة إسعاف تابعة لقوات الطوارئ المرابطة في المنطقة.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنها أوقفت اثنين من مرافقي المتوفى، بالإضافة إلى مالك السيارة التي كان يقودها الشاب، على ذمة التحقيقات الجارية، لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقق من كافة الوقائع المرتبطة بالقضية.