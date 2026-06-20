مواجهات مسلحة بين رجال القبائل في محافظة الجوف ومليشيا الحوثي تٌجبر على الانسحاب والتراجع

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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اندلعت مواجهات مسلحة بين أبناء قبيلة بني حطبان وحملة أمنية وعسكرية تابعة لجماعة الحوثي في مديرية الزاهر بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، على خلفية خلاف بشأن قضية مقتل أحد أبناء القبيلة برصاص مشرف حوثي، وفق ما أفادت به مصادر محلية وقبلية وبيان صادر عن القبيلة.

وقالت مصادر محلية لموقع مأرب برس "إن جماعة الحوثي دفعت خلال اليومين الماضيين بحملة أمنية إلى قرى قبيلة بني حطبان في منطقة ذو حسين بمديرية الزاهر، بهدف الضغط على أولياء الدم للقبول بتسوية قبلية تتضمن دفع دية مالية والتنازل عن القضية، بدلاً من المضي في المطالبة بالقصاص ومحاسبة المتهمين في واقعة القتل.

وأضافت المصادر أن الحملة، التي قالت مصادر قبلية إنها كانت بقيادة المشرف الحوثي المعروف بـ"أبو نجيب"، فرضت حصاراً على عدد من القرى التابعة للقبيلة، في محاولة لإجبار الأهالي على القبول بالتسوية، وسط اتهامات للسلطات التابعة للحوثيين بالانحياز لصالح المتهمين في القضية.

ووفقاً للمصادر، تصاعد التوتر بعد قيام عناصر من الحملة بإطلاق النار على منازل المواطنين، ما دفع مسلحين قبليين إلى التصدي لها، لتندلع اشتباكات متقطعة استخدمت فيها أسلحة رشاشة، قبل أن تتوسع المواجهات مع وصول تعزيزات إضافية إلى المنطقة.

وأكدت المصادر أن أبناء القبيلة تمكنوا من إجبار الحملة على التراجع وأسر عدد من عناصرها خلال المواجهات، كما تصدوا لتعزيزات دفعت بها الجماعة لاحقاً، في حين لم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين بشأن تلك الاتهامات أو التحقق بشكل مستقل من تفاصيلها.

وفي بيان، أدانت قبائل بني حطبان ما وصفته بـ"الممارسات التعسفية" التي رافقت الحملة الأمنية، بما في ذلك فرض الحصار على القرى واستهداف المنازل، مطالبة بوقف الحملة ورفع الحصار فوراً، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في قضية مقتل ابن القبيلة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت مصادر قبلية إلى أن وساطة محلية يقودها الشيخ درمان تدخلت خلال الساعات الماضية لاحتواء الموقف ومنع اتساع رقعة المواجهات، في ظل استمرار حالة الاستنفار والتوتر بين الطرفين.

واتهمت شخصيات ووجاهات قبلية في الجوف جماعة الحوثي باستخدام أجهزتها الأمنية والعسكرية للضغط على القبائل وحماية متهمين مرتبطين بها، معتبرة أن ذلك يهدد بتفاقم النزاعات القبلية ويقوض مسارات الحلول القانونية والقبلية المتعارف عليها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة الجوف توترات متكررة بين جماعة الحوثي وبعض القبائل المحلية، على خلفية قضايا ثأر ونزاعات محلية وشكاوى من محاولات فرض تسويات بالقوة .