مسام لنزع الألغام يمدد عمله في اليمن عام إضافي والرئيس يوجه الشكر للقيادة السعودية

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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مدّد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام، وذلك بمبلغ (52,531,168.65) دولارًا أمريكيًا.

وينفّذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية من خلال فرق يمنية دُرّبت لإزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها المزروعة بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية؛ بهدف تطهيرها من مخاطر الألغام عبر التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام، كما أن المشروع ينفذ أنشطة التدريب وبناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي استشعارًا من المركز بالمسؤولية الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن، نظرًا لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زُرعت بشكل عشوائي وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العُزل، وتسببت في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية عدة، وأوجدت الخوف في قلوب الآمنين، وحصدت أرواح الجميع وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، موضحًا أن المشروع تمكّن حتى اليوم من انتزاع (567.182) من الألغام المضادة للأفراد والدبابات والذخائر غير المنفجرة والقذائف المتنوعة.

ورفع المشرف العام، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يقدمانه من جهود إنسانية وإغاثية كبرى أسهمت في رفع معاناة العديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم، وبالأخص الشعب اليمني الشقيق.

هذا واعرب الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم الشكر والتقدير باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني للاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، بمناسبة تمديد مشروع "مسام" لنزع الالغام لعام إضافي.

واثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تدوينه على حسابه في منصة اكس على دور البرنامج الرائد الذي اسهم في انقاذ الاف الأرواح من الغام المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، مؤكدا ان الألغام ستبقى إحدى أكثر انتهاكات هذه المليشيات المارقة، بشاعة في التاريخ.

واعتبر رئيس مجلس القيادة، ان التجديد لمشروع "مسام" يمثل استثمارا بعيد المدى في حياة الإنسان اليمني، وتجسيدا للموقف الأخوي والإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية تجاه شعبنا في مختلف المراحل والظروف.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اعلن اليوم عن تمديد عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام، وذلك بمبلغ (52,531,168.65) دولارًا أمريكيًا.

وتمكن المشروع منذ انطلاق اعماله منتصف العام ٢٠١٨م، انتزاع (567.182) من الألغام المضادة للأفراد والدبابات والذخائر غير المنفجرة والقذائف المتنوعة.