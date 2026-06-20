مسام لنزع الألغام يمدد عمله في اليمن عام إضافي والرئيس يوجه الشكر للقيادة السعودية الإعلان عن تحويل دفعة جديدة من دعم المملكة لليمن بقيمة 224 مليون ريال سعودي أسباب مختلفة لـ ألم معدة المتكرر- هكذا يمكنك حماية نفسك تحركات عسكرية غير مسبوقة في كردفان.. الجيش السوداني يحشد الآلاف ويطلق عمليات تمشيط واسعة خطة أمريكية قطرية لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة منتخب البرازيل يستعيد عرش الصدارة التهديفية في المونديال باراغواي تفاجئ تركيا وتخطف فوزا ثمينا في الجولة الثانية من مونديال 2026 بحث استراتيجي حول التنافس الجوي بين القوى الكبرى يمنح العلواني درجة الماجستير في العلوم العسكرية الحكومة اليمنية تقر ضوابط جديدة لتنظيم سفر الوفود الرسمية والمشاركات الخارجية الحكومة اليمنية تقر لائحة من 8 مواد تنظم المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية لتعزيز الانضباط وترشيد الإنفاق
أعلنت المملكة العربية السعودية تحويل دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للحكومة اليمنية؛ لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بقيمة تقارب 60 مليون دولار.
وقال سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، في تدوينة على منصة "إكس" يوم الجمعة: "بتوجيهات القيادة، وبمتابعة وزير الدفاع خالد بن سلمان، صرف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دفعة من دعم عجز موازنة الحكومة اليمنية لتغطية رواتب موظفي الدولة، بمبلغ يتجاوز 224 مليون ريال سعودي".
وأضاف آل جابر: "سيسهم هذا الدعم في انتظام التدفقات المالية للحكومة، وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني، ودعم جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي".