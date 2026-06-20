الإعلان عن تحويل دفعة جديدة من دعم المملكة لليمن بقيمة 224 مليون ريال سعودي

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت المملكة العربية السعودية تحويل دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للحكومة اليمنية؛ لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بقيمة تقارب 60 مليون دولار.

وقال سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، في تدوينة على منصة "إكس" يوم الجمعة: "بتوجيهات القيادة، وبمتابعة وزير الدفاع خالد بن سلمان، صرف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دفعة من دعم عجز موازنة الحكومة اليمنية لتغطية رواتب موظفي الدولة، بمبلغ يتجاوز 224 مليون ريال سعودي".

وأضاف آل جابر: "سيسهم هذا الدعم في انتظام التدفقات المالية للحكومة، وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني، ودعم جهود الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي".