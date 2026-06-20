أسباب مختلفة لـ ألم معدة المتكرر- هكذا يمكنك حماية نفسك

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يتساءل كثيرون عن أسباب آلام المعدة المتكررة، خاصة في الحالات التي تُظهر فيها التحاليل والأشعات نتائج طبيعية دون وجود سبب عضوي واضح، ما يفتح التساؤل حول العوامل الخفية وراء هذه الأعراض.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الألم الجسدي لا يرتبط دائمًا بمرض عضوي مباشر، بل قد يكون انعكاسًا لحالة نفسية وجسدية مرتبطة بالإجهاد والضغط المزمن.

هل ألم المعدة المتكرر دائمًا له سبب عضوي؟

يشير استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن بعض حالات ألم المعدة لا يكون لها سبب عضوي واضح، وقد تكون مرتبطة بحالة من الإرهاق النفسي أو ما يُعرف بالاحتراق النفسي، والذي ينعكس على الجسم بأعراض جسدية متعددة.

زيوضح الطبيب أن الضغط النفسي المستمر قد يؤثر على الجهاز الهضمي، ويظهر في صورة آلام بالمعدة أو اضطرابات هضمية، حتى في غياب أي مشكلة عضوية واضحة في الفحوصات.

ما هي علامات الاحتراق النفسي؟

يشير الطبيب إلى مجموعة من العلامات المبكرة التي قد تدل على الإرهاق النفسي المزمن، ومنها:

1-شعور مستمر بالتعب والإرهاق حتى بعد الراحة.

2- صعوبة في التركيز والنسيان المتكرر.

3- اضطرابات في النوم مثل الأرق أو الاستيقاظ المرهق.

4- توتر وعصبية أو فقدان الحماس.

5- فقدان الدافع تجاه العمل أو الدراسة.

6- صداع وآلام عضلية أو مشكلات هضمية غير مبررة.

7- ضعف المناعة وتكرار الإصابة بنزلات البرد.

8- تغيرات في الشهية بالزيادة أو النقصان.

9- الميل للعزلة الاجتماعية.

10- شعور بعدم القدرة على الاستمرار أو الإنجاز.

من الأكثر عرضة لـ الاحتراق النفسي؟

يوضح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية أن الأشخاص الأكثر عرضة للإجهاد النفسي والاحتراق النفسي هم:

1- من يتعرضون لضغط نفسي أو مهني لفترات طويلة.

2- الطلاب خلال فترات الامتحانات.

3- العاملون في الوظائف عالية الضغط.

يشدد الطبيب على أن التعامل مع هذه الحالة يتطلب تغيير نمط الحياة وتقليل الضغط النفسي، من خلال:

1- الحصول على فترات راحة منتظمة.

2- النوم لساعات كافية.

3- ممارسة نشاط بدني ولو بسيط.

4- التحدث مع شخص موثوق عند الحاجة.

5- وضع حدود واضحة بين العمل والراحة.

6- طلب دعم متخصص عند الشعور بعدم القدرة على التكيف.

ويؤكد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الاحتراق النفسي ليس مجرد تعب عابر، بل حالة قد تنعكس بشكل مباشر على الجسم وتسبب أعراضًا جسدية مثل آلام المعدة، ما يستدعي الانتباه وعدم تجاهل الإشارات المبكرة