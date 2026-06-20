تحركات عسكرية غير مسبوقة في كردفان.. الجيش السوداني يحشد الآلاف ويطلق عمليات تمشيط واسعة خطة أمريكية قطرية لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة منتخب البرازيل يستعيد عرش الصدارة التهديفية في المونديال باراغواي تفاجئ تركيا وتخطف فوزا ثمينا في الجولة الثانية من مونديال 2026 بحث استراتيجي حول التنافس الجوي بين القوى الكبرى يمنح العلواني درجة الماجستير في العلوم العسكرية الحكومة اليمنية تقر ضوابط جديدة لتنظيم سفر الوفود الرسمية والمشاركات الخارجية الحكومة اليمنية تقر لائحة من 8 مواد تنظم المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية لتعزيز الانضباط وترشيد الإنفاق المكسيك تثأر من الماضي وتكتب حاضرها… أول فريق يضمن التأهل في كأس العالم ميسي ونادال… حوار الأساطير يكشف الجانب الإنساني خلف البطولات في مؤتمر دولي بإسبانيا.. توكل كرمان تطالب بإصلاح النظام العالمي وإنهاء ازدواجية المعايير والتحرك قبل انهيار النظام الدولي
كشفت مصادر ميدانية عن تصعيد عسكري لافت في إقليم كردفان، مع دفع الجيش السوداني بتعزيزات كبيرة إلى خطوط المواجهة المختلفة، في إطار تحركات ميدانية تهدف إلى تعزيز الانتشار العسكري وإحكام السيطرة على مناطق العمليات.
وقالت المصادر إن التعزيزات الجديدة تضم آلاف الجنود ومئات الآليات والمعدات القتالية التي وصلت إلى عدد من المحاور القتالية، بالتزامن مع انطلاق عمليات تمشيط واسعة النطاق تنفذها القوات المسلحة السودانية في عدة مناطق بالإقليم.
وبحسب المصادر، فإن هذه التحركات تأتي ضمن خطة ميدانية مكثفة لتعزيز الوجود العسكري وتأمين المناطق الحيوية في كردفان، وسط استمرار التوترات الأمنية وتصاعد وتيرة المواجهات.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تقارير إعلامية تحدثت عن تعرض أحياء سكنية في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة، نُسبت إلى قوات الدعم السريع.
وفي السياق ذاته، تشير تقديرات أممية إلى أن الهجمات بالطائرات المسيّرة شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً في أنحاء السودان بين بداية العام وشهر أبريل الماضي.