تحركات عسكرية غير مسبوقة في كردفان.. الجيش السوداني يحشد الآلاف ويطلق عمليات تمشيط واسعة

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت مصادر ميدانية عن تصعيد عسكري لافت في إقليم كردفان، مع دفع الجيش السوداني بتعزيزات كبيرة إلى خطوط المواجهة المختلفة، في إطار تحركات ميدانية تهدف إلى تعزيز الانتشار العسكري وإحكام السيطرة على مناطق العمليات.

وقالت المصادر إن التعزيزات الجديدة تضم آلاف الجنود ومئات الآليات والمعدات القتالية التي وصلت إلى عدد من المحاور القتالية، بالتزامن مع انطلاق عمليات تمشيط واسعة النطاق تنفذها القوات المسلحة السودانية في عدة مناطق بالإقليم.

وبحسب المصادر، فإن هذه التحركات تأتي ضمن خطة ميدانية مكثفة لتعزيز الوجود العسكري وتأمين المناطق الحيوية في كردفان، وسط استمرار التوترات الأمنية وتصاعد وتيرة المواجهات.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تقارير إعلامية تحدثت عن تعرض أحياء سكنية في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة، نُسبت إلى قوات الدعم السريع.

وفي السياق ذاته، تشير تقديرات أممية إلى أن الهجمات بالطائرات المسيّرة شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنياً في أنحاء السودان بين بداية العام وشهر أبريل الماضي.