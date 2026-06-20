تحركات عسكرية غير مسبوقة في كردفان.. الجيش السوداني يحشد الآلاف ويطلق عمليات تمشيط واسعة خطة أمريكية قطرية لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة منتخب البرازيل يستعيد عرش الصدارة التهديفية في المونديال باراغواي تفاجئ تركيا وتخطف فوزا ثمينا في الجولة الثانية من مونديال 2026 بحث استراتيجي حول التنافس الجوي بين القوى الكبرى يمنح العلواني درجة الماجستير في العلوم العسكرية الحكومة اليمنية تقر ضوابط جديدة لتنظيم سفر الوفود الرسمية والمشاركات الخارجية الحكومة اليمنية تقر لائحة من 8 مواد تنظم المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية لتعزيز الانضباط وترشيد الإنفاق المكسيك تثأر من الماضي وتكتب حاضرها… أول فريق يضمن التأهل في كأس العالم ميسي ونادال… حوار الأساطير يكشف الجانب الإنساني خلف البطولات في مؤتمر دولي بإسبانيا.. توكل كرمان تطالب بإصلاح النظام العالمي وإنهاء ازدواجية المعايير والتحرك قبل انهيار النظام الدولي
أفادت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة تتعاون مع قطر للإفراج عن 6 مليارات دولار لإيران لأغراض إنسانية.
وكتبت الصحيفة: "تعمل الولايات المتحدة مع قطر على خطة لفتح مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لإيران".
وتُعتبر هذه المبادرة حافزاً لإيران للتوصل إلى اتفاق تسوية نهائي مع الولايات المتحدة.
وبموجب الخطة، من المتوقع استخدام الأموال المجمدة حالياً في قطر لشراء الغذاء والدواء وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.
وأفادت مصادر للصحيفة أن هذه الخطة قد تُشكل أساساً لتنازلات لاحقة بشأن الأصول المجمدة لطهران.
ومع ذلك، ووفقاً للصحيفة، لم توافق إيران بعد على هذه الآلية.
في ليلة 18 يونيو، وقّعت إيران والولايات المتحدة عن بُعد مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير.
وتحدد المذكرة أيضًا الإطار الزمني لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز.
علاوة على ذلك، تتعهد إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، على أن يُحسم ملف برنامجها النووي باتفاق منفصل.
ويُلزم الطرفان بإجراء مفاوضات في غضون 60 يومًا.