خطة أمريكية قطرية لإفراج مشروط عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أفادت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة تتعاون مع قطر للإفراج عن 6 مليارات دولار لإيران لأغراض إنسانية.

وكتبت الصحيفة: "تعمل الولايات المتحدة مع قطر على خطة لفتح مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لإيران".

وتُعتبر هذه المبادرة حافزاً لإيران للتوصل إلى اتفاق تسوية نهائي مع الولايات المتحدة.

وبموجب الخطة، من المتوقع استخدام الأموال المجمدة حالياً في قطر لشراء الغذاء والدواء وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.

وأفادت مصادر للصحيفة أن هذه الخطة قد تُشكل أساساً لتنازلات لاحقة بشأن الأصول المجمدة لطهران.

ومع ذلك، ووفقاً للصحيفة، لم توافق إيران بعد على هذه الآلية.

في ليلة 18 يونيو، وقّعت إيران والولايات المتحدة عن بُعد مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير.

وتحدد المذكرة أيضًا الإطار الزمني لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز.

علاوة على ذلك، تتعهد إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، على أن يُحسم ملف برنامجها النووي باتفاق منفصل.

ويُلزم الطرفان بإجراء مفاوضات في غضون 60 يومًا.