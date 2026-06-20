منتخب البرازيل يستعيد عرش الصدارة التهديفية في المونديال باراغواي تفاجئ تركيا وتخطف فوزا ثمينا في الجولة الثانية من مونديال 2026 بحث استراتيجي حول التنافس الجوي بين القوى الكبرى يمنح العلواني درجة الماجستير في العلوم العسكرية الحكومة اليمنية تقر ضوابط جديدة لتنظيم سفر الوفود الرسمية والمشاركات الخارجية الحكومة اليمنية تقر لائحة من 8 مواد تنظم المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية لتعزيز الانضباط وترشيد الإنفاق المكسيك تثأر من الماضي وتكتب حاضرها… أول فريق يضمن التأهل في كأس العالم ميسي ونادال… حوار الأساطير يكشف الجانب الإنساني خلف البطولات في مؤتمر دولي بإسبانيا.. توكل كرمان تطالب بإصلاح النظام العالمي وإنهاء ازدواجية المعايير والتحرك قبل انهيار النظام الدولي بحارة مصريون اُختطفوا من المياه الإقليمية اليمنية يطلقون نداءات استغاثة: نعاني من نقص الغذاء ونتعرض للضرب ما حقيقة توجه البنك المركزي اليمني لإغلاق بنوك تجارية عاملة والتحفظ عليها؟
احتاج منتخب البرازيل إلى 45 دقيقة فقط لكي يستعيد صدارة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف في نهائيات كأس العالم.
وسجل المنتخب البرازيلي 3 أهداف في الشوط الأول من مباراته ضد هايتي في الجولة الثانية لدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.
ورفع منتخب البرازيل رصيده التهديفي عبر تاريخ المونديال إلى 241 هدفاً، متخطياً المنتخب الألماني الذي سجل 7 أهداف في فوزه الكاسح على كوراساو ليصل إلى 239 هدفاً سجلها في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
يذكر أن المنتخب الألماني سيلعب مساء السبت مع كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الخامسة