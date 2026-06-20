باراغواي تفاجئ تركيا وتخطف فوزا ثمينا في الجولة الثانية من مونديال 2026

السبت 20 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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حقق منتخب باراغواي انتصارا مهما على نظيره التركي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الـ4 في كأس العالم 2026، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "سان فرانسيسكو باي أرينا".

وبدأت المواجهة بإيقاع ناري، حيث نجح ماتياس غالارزا في منح باراغواي التقدم المبكر بعد 65 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، بعدما وصلت الكرة إلى خوليو إنسيسو على حدود منطقة الجزاء، ليمررها إلى زميله الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، مسجلا أسرع أهداف البطولة حتى الآن.

وحاول المنتخب التركي العودة في النتيجة، وسط ضغط هجومي ومحاولات مستمرة بقيادة أردا غولر، لكن دفاع باراغواي وقف بالمرصاد، فيما كاد ميرت مولدور أن يعادل النتيجة برأسية ارتدت من العارضة.

وشهدت المباراة نقطة تحول في الدقيقة 45+3، عندما تلقى ميغيل ألميرون بطاقة حمراء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر مخالفة مرتبطة بسلوك داخل أرض الملعب، ليكمل منتخب باراغواي اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب التركي ضغطه الكبير، لكن الحارس أورلاندو غيل تألق في التصدي لمحاولات خطيرة، أبرزها تسديدة قوية من ميريح ديميرال.

ورغم الاستحواذ التركي في الدقائق الأخيرة، فشل المنتخب في ترجمة الفرص إلى أهداف، حيث أهدر دنيز غول أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 89 أمام مرمى خال، ليحسم المنتخب الباراغوياني المواجهة لصالحه.

فوز ثمين يعزز حظوظ باراغواي في المجموعة الرابعة، بينما تتعقد حسابات تركيا بعد خسارة مؤلمة.

وبهذا أصبح ترتيب المجموعة الرابعة على الشكل التالي: الولايات المتحدة 6 نقاط أستراليا 3 نقاط باراغواي 3 نقاط تركيا 0 نقطة