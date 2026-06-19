بحث استراتيجي حول التنافس الجوي بين القوى الكبرى يمنح العلواني درجة الماجستير في العلوم العسكرية

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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حصل المقدم الركن محمد مسعد العلواني على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، وذلك ضمن مخرجات الدورة (66 المشتركة – 30)، بعد نجاحه في مناقشة وإجازة بحثه العلمي الفردي بـعنوان "التنافس في مجال امتلاك القدرات الجوية بين القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وروسيا)".

وتناول البحث أبعاد التنافس الاستراتيجي بين القوى الدولية الكبرى في مجال تطوير وتعزيز القدرات الجوية، مستعرضاً التحولات العسكرية والتقنية المتسارعة التي تشهدها منظومات القوة الجوية، وانعكاساتها على موازين القوى والأمن الدولي، إلى جانب تحليل السياسات والاستراتيجيات التي تتبناها هذه الدول لتعزيز تفوقها العسكري والجوي.

ويُعد حصول المقدم الركن العلواني على هذه الدرجة العلمية إضافة نوعية إلى مسيرته العسكرية والأكاديمية، وتجسيداً لحرصه على تطوير معارفه وقدراته المهنية في مجالات الدراسات الاستراتيجية والعلوم العسكرية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة القيادية والعلمية في القوات المسلحة اليمنية.

وتُعد كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية من أبرز المؤسسات العسكرية التعليمية المتخصصة في المنطقة، حيث ترفد القوات المسلحة والقطاعات الأمنية بكفاءات مؤهلة في مجالات القيادة والتخطيط الاستراتيجي والعلوم العسكرية.