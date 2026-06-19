المكسيك تثأر من الماضي وتكتب حاضرها… أول فريق يضمن التأهل في كأس العالم

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 225

حسم المنتخب المكسيكي تأهله رسمياً إلى دور الـ 32 في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، ليصبح أول فريق يضمن مقعده في البطولة بعد فوزه على كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

جاء هدف الانتصار للمكسيك عبر لويس رومو في الدقيقة 50 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب أكرون في غوادالاخارا. بهذا الفوز، رفعت المكسيك رصيدها إلى ست نقاط، لتضمن صدارة المجموعة بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية. وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني بثلاث نقاط، فيما تتقاسم التشيك وجنوب إفريقيا المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما 1-1.

يُعد هذا التأهل بمثابة عودة قوية للمنتخب المكسيكي، الذي فشل في تجاوز دور المجموعات في النسخة الماضية من البطولة. يسعى الفريق بقيادة المدرب خافيير أغيري إلى تكرار إنجازات الماضي، حيث وصل إلى الدور ربع النهائي في نسختي 1986 و1970.

دخلت كوريا الجنوبية المباراة وعينها على الثأر من المكسيك، التي تفوقت عليها في مواجهتين سابقتين في تاريخ كأس العالم (بنتيجة 3-1 في 1998 و2-1 في 2018). كانت المكسيك تتمتع بسجل مميز أمام المنتخبات الآسيوية في المونديال، حيث فازت في جميع مبارياتها الخمس السابقة.

شهدت الدقائق الثلاثون الأولى من اللقاء تبادلًا للهجمات بين الفريقين، لكن دون خطورة حقيقية على المرميين، حيث اقتصرت المحاولات على تسديدة واحدة فقط لأصحاب الأرض.