ميسي ونادال… حوار الأساطير يكشف الجانب الإنساني خلف البطولات

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ليونيل ميسي، الأيقونة الأرجنتينية، كشف عن رياضي آخر يشعر بوجود تقارب كبير معه، وهو ليس لاعب كرة قدم، بل أسطورة التنس رافائيل نادال.

يأتي هذا الكشف في وقت يستعد فيه ميسي لاحتمالية خوض آخر بطولة كأس عالم له، مما يجعل هذه النسخة ذات أهمية خاصة بالنسبة له. وأوضح ميسي أن كلاً منهما يستمتع برياضته مع مواجهة ضغط عالمي مستمر، ويشعران بنفس الالتزام بتقديم أفضل ما لديهما مع الاستمتاع باللعبة.

لم تمر تعليقات ميسي مرور الكرام، فقد رد نادال برسالة شكر وتهنئة لميسي على بدايته القوية في كأس العالم، مؤكداً على الاحترام المتبادل بين الأساطير الرياضية.

هذه اللحظة تسلط الضوء على جانب إنساني لميسي، حيث يظهر أحد أعظم الرياضيين في التاريخ معجباً بأسطورة أخرى، مما يجعله أقرب إلى الجمهور.

على الرغم من التحديات الشخصية والضغوط الإعلامية، بما في ذلك المخاوف الأخيرة بشأن صحة والده، يواصل ميسي إظهار تركيز لا يتزعزع على الملعب. كما أن الجدل المستمر حول كونه "الأعظم في التاريخ" لم يؤثر على علاقته الاحترامية مع منافسه التاريخي كريستيانو رونالدو.