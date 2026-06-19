بحارة مصريون اُختطفوا من المياه الإقليمية اليمنية يطلقون نداءات استغاثة: نعاني من نقص الغذاء ونتعرض للضرب

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أطلق البحارة المصريون المحتجزون على متن السفينة MT EURAKA قبالة السواحل الصومالية نداءات استغاثة، مؤكدين تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية بعد مرور 45 يوماً على احتجاز السفينة.

وقال مؤمن كرم، أحد ضباط السفينة، في رسالة صوتية مؤثرة نشرتها زوجة أحد البحارة المختطفين، إن أفراد الطاقم يعانون من نقص حاد في الأدوية والطعام ومياه الشرب، مشيراً إلى أن بعض البحارة يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، بينما أوشكت الإمدادات المتبقية على النفاد.

وأضاف أن المحتجزين يتعرضون - بحسب روايته - للضرب والإهانة بشكل يومي، كما يُمنعون من التواصل مع أسرهم أو استخدام الهواتف المحمولة، ما تسبب في حالة من اليأس وفقدان الأمل بين أفراد الطاقم.

من جانبها، قالت أميرة أبو سعدة، زوجة البحار محمد راضي، المهندس على متن السفينة، إن البحارة يعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة منذ اختطاف السفينة من المياه الإقليمية اليمنية، موضحة أن على متنها 12 بحاراً، بينهم 8 مصريين.

وطالبت أميرة أبو سعدة الجهات المعنية بسرعة التحرك لإنقاذ البحارة وتأمين عودتهم إلى أسرهم، مؤكدة أن الرسالة الصوتية التي تلقتها من زوجها وأفراد الطاقم تكشف حجم المعاناة الحقيقية التي يعيشونها في ظل نقص الاحتياجات الأساسية واستمرار الاحتجاز.

وقبل أيام، كشف رئيس نقابة الضباط البحريين بمصر ومسؤول الاتصال بالاتحاد الدولي لعمال النقل، الربان السيد الشاذلي النجار، عن تطورات جديدة في أزمة البحارة المصريين ال8 المختطفين في الصومال.

وأعلن في تصريحات للعربية فشل المفاوضات الجارية مع الخاطفين وعودة الملف برمته إلى نقطة الصفر بعد أن تراجع القراصنة طمعاً في زيادة قيمة الفدية المالية.

ومع بداية الأزمة، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن متابعتها عن كثب لحادث اختطاف ناقلة النفط MT Eureka من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونتلاند.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الدكتور بدر عبد العاطي وجّه السفارة المصرية في مقديشو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن السفينة، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم، مع تكثيف التواصل مع السلطات الصومالية والعمل على سرعة الإفراج عنهم وضمان أمنهم وسلامتهم.