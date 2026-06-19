14 مليار ريال تصرف من الحكومة اليمنية لمليشيات الإنتقالي مقابل ''تغذية'' لشهرين فقط بعد توقف مؤقت.. الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها المنتظمة بين عدن والكويت كأس العالم: سداسية مؤلمة استقبلتها شباك قطر في مباراة للنسيان تعميم رسمي يمنع المسؤولين في اليمن من مغادرة البلد اجتماع بوزارة الدفاع اليمنية يراجع برامج الابتعاث الخارجي والتدريب العسكري أرامكو السعودية تدرس بيع حصة في نشاط الكبريت بقيمة 7 مليارات دولار كأس العالم : قطر تسعى لتكرار مفاجأة سويسرا… وكندا تراهن على ديفيد ولارن مجلس الوزراء اليمني يقر زيادة الرواتب ويبحث أزمة الكهرباء والأوضاع الخدمية ندوة يمنية تحذر من تأثير الانتهاكات والقصور التشريعي على حرية الإعلام وتدعو لإصلاحات قانونية قائد الفرقة الثالثة ومدير إعلام درع الوطن يبحثان تطوير العمل الإعلامي وتعزيز التنسيق المؤسسي
أقر المجلس الانتقالي المُنحل بحجز السلطات الحكومية لأمواله وأرصدة قياداته، معلنًا رفضه لهذه الخطوة التي وصفها بالخطيرة.
وكان النائب العام قد وجّه بمصادرة جميع الحسابات البنكية والأموال الخاصة بالمجلس وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات ومحال الصرافة، وإعادتها إلى الخزينة العامة.
واعترف المجلس الانتقالي المنحل، بتلقيه 14 مليار ريال مقابل تغذية قواتها غير النظامية لشهرين فقط.
وقالت ما تسمى بالدائرة المالية لقوات الانتقالي في بيان احتجاج إن هذا المبلغ والذي تم احتجازه اليوم تم اعتماده من وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية.