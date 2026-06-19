بعد توقف مؤقت.. الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها المنتظمة بين عدن والكويت

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية استئناف تشغيل رحلاتها على خط (عدن - الكويت - عدن) اعتباراً من يوم السبت 20 يونيو 2026، بعد توقف مؤقت قالت إنه جاء نتيجة ظروف استثنائية وتطورات شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وقالت الشركة في بيان إن إعادة تشغيل الرحلات تأتي ضمن جهودها لتعزيز شبكة وجهاتها الإقليمية والدولية وتلبية احتياجات المسافرين، خصوصاً أبناء الجالية اليمنية والمقيمين في دولة الكويت.

وأضافت أن استئناف الخط سيسهم في تسهيل حركة السفر بين البلدين وتعزيز الروابط بين الشعبين اليمني والكويتي، مؤكدة استمرار العمل على توسيع شبكة رحلاتها وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأشارت الشركة إلى أن قيادة الخطوط الجوية اليمنية تواصل جهودها للحفاظ على انتظام العمليات التشغيلية وتقديم خدمات النقل الجوي وفق معايير السلامة والجودة المعتمدة، رغم التحديات التي تواجه قطاع الطيران في البلاد.

وثمنت الشركة صبر عملائها خلال فترة توقف الرحلات، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم خدماتها للمسافرين وتعزيز حضور الناقل الوطني على مختلف الوجهات الإقليمية والدولية.

ويأتي استئناف الرحلات بين عدن والكويت في وقت تسعى فيه الخطوط الجوية اليمنية إلى إعادة تشغيل عدد من خطوطها الجوية وتوسيع شبكة وجهاتها بعد الاضطرابات التي أثرت على حركة الطيران في المنطقة خلال الأشهر الماضية.