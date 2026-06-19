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كأس العالم: سداسية مؤلمة استقبلتها شباك قطر في مباراة للنسيان

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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تعرض المنتخب القطري لخسارة قاسية أمام كندا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، في مباراة شهدت أحداثاً دراماتيكية تجاوزت النتيجة نفسها.

وبدأت معاناة العنابي مبكراً بعدما افتتح سايل لارين التسجيل لكندا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جوناثان ديفيد هدفين آخرين في الشوط الأول ليمنح أصحاب الأرض تقدماً مريحاً.

وازدادت الأمور تعقيداً بالنسبة لقطر بعدما تعرض هومام أحمد للطرد في الدقيقة 33 عقب مراجعة تقنية الفيديو، ليكمل المنتخب المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، شهد اللقاء لحظة صادمة بعد إصابة خطيرة تعرض لها لاعب الوسط الكندي إسماعيل كوني إثر تدخل من عاصم ماديبو، الذي تلقى بدوره بطاقة حمراء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتكمل قطر المباراة بتسعة لاعبين.

واستغل المنتخب الكندي النقص العددي ليسجل ثلاثة أهداف إضافية عبر ناثان ساليبا وهدف عكسي من محمد المناعي، قبل أن يختتم جوناثان ديفيد مهرجان الأهداف بتسجيله “هاتريك” تاريخياً.

ورغم قسوة النتيجة، خطفت إصابة كوني الأضواء من كل شيء آخر، بعدما غادر الملعب على نقالة وسط مخاوف من انتهاء مشواره في البطولة.

وبهذه الخسارة، أصبحت مهمة قطر أكثر تعقيداً في المجموعة الثانية قبل مواجهتها الأخيرة أمام البوسنة والهرسك.

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