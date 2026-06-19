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تعميم رسمي يمنع المسؤولين في اليمن من مغادرة البلد

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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 وجه رئيس مصلحة الهجرة والجوازات في اليمن، تعميماً إلى كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، يقضي بمنع سفر شاغلي الوظائف العليا في الدولة إلى خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من رئيس الوزراء شائع الزنداني.

ووفق التعميم الصادر عن رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، والموجه إلى كافة فروع المصلحة ومديري المنافذ البرية والبحرية والجوية، فإن تعليمات لرئيس الوزراء في مذكرة بتاريخ الأول من يونيو، قضت بمنح موظفي المصلحة في المنافذ البرية والجوية والبحرية سلطة التحقق من وجود إذن السفر مع المسؤول قبل استكمال إجراءات مغادرته، مع استثناء الوفود الرسمية المتوجهة إلى الخارج.

ويشمل الحظر كبار مسؤولي الدولة من شاغلي الوظائف القيادية، بما في ذلك الوزراء، ونوابهم، ووكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدين.

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