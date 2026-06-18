أرامكو السعودية تدرس بيع حصة في نشاط الكبريت بقيمة 7 مليارات دولار

الخميس 18 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تدرس شركة أرامكو السعودية بيع حصة في نشاط الكبريت التابع لها، في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة المستمرة لتسييل الأصول وجذب رؤوس أموال خارجية لدعم خطط النمو والاستثمار في المملكة.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة رويترز، فقد دعت أرامكو بنوكاً خلال الشهر الماضي لتقديم عروض استشارية للصفقة، التي تحمل داخلياً الاسم الرمزي «مشروع يلوستون». ولا تزال الشركة في مرحلة تقييم الأصول التي قد تشملها العملية، مع عدم توقع إطلاق الصفقة قبل العام المقبل.

وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج أوسع تدرسه الشركة للاستفادة من أصول البنية التحتية التابعة لها. وتشير تقديرات المصادر وحسابات رويترز إلى أن القيمة الإجمالية للأصول التي يمكن استخدامها في عمليات جمع التمويل قد تصل إلى نحو 50 مليار دولار.