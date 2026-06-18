اجتماع بوزارة الدفاع اليمنية يراجع برامج الابتعاث الخارجي والتدريب العسكري أرامكو السعودية تدرس بيع حصة في نشاط الكبريت بقيمة 7 مليارات دولار كأس العالم : قطر تسعى لتكرار مفاجأة سويسرا… وكندا تراهن على ديفيد ولارن مجلس الوزراء اليمني يقر زيادة الرواتب ويبحث أزمة الكهرباء والأوضاع الخدمية ندوة يمنية تحذر من تأثير الانتهاكات والقصور التشريعي على حرية الإعلام وتدعو لإصلاحات قانونية قائد الفرقة الثالثة ومدير إعلام درع الوطن يبحثان تطوير العمل الإعلامي وتعزيز التنسيق المؤسسي البعثة الإماراتية: لقاء مع المبعوث الأممي لبحث التغيرات في اليمن ودفع العملية السياسية معركة الأبيض تشتعل.. الجيش السوداني يطلق هجوماً واسعاً ويلاحق قوات الدعم السريع في كردفان ودارفور اختراق أمني في مباراة إنجلترا وكرواتيا بكأس العالم هجوم أوكراني بالمسيرات على موسكو هو الأكبر منذ عامين
تدرس شركة أرامكو السعودية بيع حصة في نشاط الكبريت التابع لها، في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة المستمرة لتسييل الأصول وجذب رؤوس أموال خارجية لدعم خطط النمو والاستثمار في المملكة.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة رويترز، فقد دعت أرامكو بنوكاً خلال الشهر الماضي لتقديم عروض استشارية للصفقة، التي تحمل داخلياً الاسم الرمزي «مشروع يلوستون». ولا تزال الشركة في مرحلة تقييم الأصول التي قد تشملها العملية، مع عدم توقع إطلاق الصفقة قبل العام المقبل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج أوسع تدرسه الشركة للاستفادة من أصول البنية التحتية التابعة لها. وتشير تقديرات المصادر وحسابات رويترز إلى أن القيمة الإجمالية للأصول التي يمكن استخدامها في عمليات جمع التمويل قد تصل إلى نحو 50 مليار دولار.