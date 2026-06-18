كأس العالم : قطر تسعى لتكرار مفاجأة سويسرا… وكندا تراهن على ديفيد ولارن

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تتجه الأنظار نحو ملعب BC Place في فانكوفر يوم 18 يونيو 2026، حيث يلتقي منتخبا كندا وقطر في ثاني مواجهاتهما ضمن المجموعة الثانية من كأس العالم 2026. كلا المنتخبين، اللذين فشلا في تحقيق أي نقاط في مونديال 2022، استهلا مشوارهما في البطولة الحالية بنقطة يتيمة بعد تعادلهما في المباراة الافتتاحية.
يسعى المنتخب الكندي، بقيادة المدرب جيسي مارش، لتعزيز حظوظه في التأهل، خاصة بعد الأخبار السارة بعودة نجمه ألفونسو ديفيز للمشاركة في المباراة، بعد غيابه عن اللقاء الأول. ويُعتبر هذا اللقاء فرصة ذهبية لكندا لانتزاع أول ثلاث نقاط لها في المجموعة، بعد تعادلهم الأخير 1-1 مع البوسنة والهرسك بفضل هدف البديل كايل لارن في الدقيقة 78.
في المقابل، نجحت قطر في تسجيل هدف التعادل التاريخي في الدقيقة 94 أمام سويسرا، وهو ثالث أهداف التأخر في تاريخ مرحلة المجموعات بكأس العالم. ورغم هذا الإنجاز، كشفت المباراة عن تفوق كبير لسويسرا في عدد التسديدات (26 مقابل 6)، مع تسديدتين فقط لقطر في الشوط الثاني.
تُقدم مراهنات FanDuel Sportsbook احتمالات مثيرة لهذه المواجهة، حيث يُعتبر جوناثان ديفيد مرشحًا لتسجيل هدف في المباراة. يتساءل الكثيرون أي من المنتخبين سيحقق انتصاره الأول في تاريخ كأس العالم.