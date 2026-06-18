قائد الفرقة الثالثة ومدير إعلام درع الوطن يبحثان تطوير العمل الإعلامي وتعزيز التنسيق المؤسسي

الخميس 18 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث قائد الفرقة الثالثة بقوات درع الوطن اللواء عدنان رزيق القميشي، مع مدير دائرة الإعلام في قوات درع الوطن الدكتور سمير السروري، سبل تطوير العمل الإعلامي وتعزيز التنسيق بين الدائرة المركزية والوحدات العسكرية، خلال زيارة تفقدية إلى مقر الفرقة في منطقة العبر.

وأكد القميشي أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تعزيز الوعي الوطني ودعم المعركة الوطنية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية وتوحيد الرسالة الإعلامية بما يخدم أهداف استعادة الدولة وترسيخ الثوابت الوطنية.

من جانبه، استعرض السروري جهود دائرة الإعلام الرامية إلى تطوير الأداء الإعلامي وتنظيم العمل داخل الوحدات العسكرية، مؤكداً أهمية توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف تشكيلات قوات درع الوطن.

ووفقاً لبيان صادر عن قوات درع الوطن وصل مأرب برس نسخة منه " فقد ناقش الجانبان إنشاء مكتب إعلامي للفرقة الثالثة يرتبط مباشرة بالدائرة المركزية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإعلامي وتعزيز التواصل والتنسيق بين الوحدات المختلفة.

وحضر اللقاء مستشار قائد الفرقة العميد ماجد محمد مرشد، ومدير مكتب قائد الفرقة العقيد جميل العامري، إلى جانب عدد من الضباط والإعلاميين.