البعثة الإماراتية: لقاء مع المبعوث الأممي لبحث التغيرات في اليمن ودفع العملية السياسية

الخميس 18 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية في اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لبحث التطورات على الساحة اليمنية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد.

وقالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة، في منشور عبر منصة "إكس"، إن اللقاء تناول التغيرات التي تشهدها الساحة اليمنية والمساعي المبذولة لتهدئة الأوضاع ودفع العملية السياسية.

وأكدت الإمارات خلال الاجتماع دعمها للجهود الأممية الرامية إلى استئناف العملية السياسية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني ويعزز فرص الأمن والاستقرار في البلاد.