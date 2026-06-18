اختراق أمني في مباراة إنجلترا وكرواتيا بكأس العالم

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شهدت مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم اختراقاً أمنياً سمح لحضور العشرات من المشجعين الإنجليز دون تذاكر عبر تجاوز نقاط التفتيش بسهولة.
رغم ذلك، نفى الفيفا والشرطة وجود مشجعين بدون تذاكر. فاز المنتخب الإنجليزي على كرواتيا 4-2 ليتصدر المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا. *ملخص بالذكاء الاصطناعي.
تحقق من السياق في النص الأصلي. شهدت مباراة إنجلترا وكرواتيا في المجموعة 12 من كأس العالم أمس الأربعاء "اختراقاً أمنيا" سمح بحضور العشرات من المشجعين الإنجليز دون الحصول على تذاكر.
أفاد شهود عيان لصحيفة "dailymail" أن هناك مجموعات من المشجعين تسللت، وتجاوزت بسهولة نقاط تفتيش التذاكر والأمن، ودخلت إلى ملعب دالاس وحضرت المباراة دون تذاكر.
أضاف الشهود "كانت هناك فجوات كبيرة على جانبي بوابات التذاكر، وكان الناس يمرون من خلالها بسهولة.
كان هناك متطوعون، معظمهم من السيدات المسنات، ولم يمنعوا أحدًا. على الرغم من هذه الشهادات، صرّح متحدث باسم الفيفا بأنه "في هذه المرحلة" لا توجد لديهم "أي مؤشرات على دخول مشجعين إلى الملعب بدون تذكرة مباراة صالحة".
كما صرّحت الشرطة، عند الاتصال بها للتعليق، بأنها لم تكن على علم بأي مشاكل.
قدم المنتخب الإنجليزي أداءً جيداً وفاز على كرواتيا (4-2) ليتصدر المجموعة الأخيرة بفارق الأهداف عن غانا التي فازت على بنما (1-0)