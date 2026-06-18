هجوم أوكراني بالمسيرات على موسكو هو الأكبر منذ عامين

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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين فجر اليوم الخميس إسقاط الدفاع الجوي 180 مسيّرة أوكرانية استهدفت العاصمة.
وكتب سوبيانين: "دمرت منظومات الدفاع الجوي180 مسيّرة استهدفت موسكو" وأن فرق الطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام.
وأشار إلى أنه تم تسجيل أضرار طفيفة في أحد المباني جراء سقوط حطام المسيرات بمنطقة مركز للتسوق دون وقوع إصابات.
ووصفت مصادر عسكرية روسية بأن محاولة الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو اليوم بأنها الأكبر من نوعها منذ عامين وهجوم اليوم يتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سُجل في 17 مايو الماضي، عندما تم إسقاط 81 طائرة مسيرة في النصف الأول من اليوم نفسه.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليل فوق مقاطعات، أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفولغوغراد وفورونيج وفلاديمير وكالوغا وكورسك وليبيتسك وأوريول وسمولينسك وتامبوف وتفير وتولا وروستوف وريازان ومنطقة موسكو وجمهورية القرم وبحر آزوف"