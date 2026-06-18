رسمياً.. واشنطن وطهران توقعان مذكرة تاريخية لإنهاء الحرب ورفع العقوبات وإعادة إعمار إيران بـ300 مليار دولار

الخميس 18 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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في خطوة وُصفت بأنها الأبرز في مسار التهدئة الإقليمية، وقع الرئيس الأميركي Donald Trump ونظيره الإيراني Masoud Pezeshkian، مساء الأربعاء، مذكرة تفاهم شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب والتوترات في الشرق الأوسط، ووضع أسس اتفاق نهائي بين البلدين خلال الأشهر المقبلة.

وتنص المذكرة على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية في مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، مع التزام الطرفين بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها مستقبلاً، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل منهما.

كما اتفق الجانبان على بدء مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية تمديدها بموافقة مشتركة.

وبموجب المذكرة، تعهدت الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران تدريجياً وإنهائه خلال 30 يوماً، إضافة إلى سحب قواتها من محيط إيران عقب التوصل إلى الاتفاق النهائي.

في المقابل، التزمت طهران بضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر الخليج ومضيق هرمز، والعمل على إزالة العقبات التي تعيق الملاحة البحرية.

وفي الجانب الاقتصادي، تضمنت المذكرة خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، بالتعاون مع شركاء إقليميين، إلى جانب التزام أميركي بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه خلال المفاوضات المقبلة.

وأكدت إيران مجدداً التزامها بعدم السعي لامتلاك أو تطوير أسلحة نووية، فيما اتفق الطرفان على معالجة ملف المواد المخصبة تحت إشراف International Atomic Energy Agency، ضمن آلية تفاوضية تهدف إلى التوصل إلى تسوية نهائية للملف النووي.

وشملت المذكرة كذلك الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، والسماح بتصدير النفط الإيراني وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة به، إضافة إلى إنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن الاتفاق النهائي، حال التوصل إليه، سيُعتمد بقرار ملزم من United Nations Security Council، بما يمنحه صفة دولية ملزمة ويعزز فرص نجاحه واستمراره.

وقالت مصادر إعلامية إن هذه المذكرة تمثل تحولاً كبيراً في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران، وقد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في المنطقة.