كولومبيا تعبر أوزبكستان بثلاثية في ليلة صاخبة جماهيرياً

الخميس 18 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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تألَّق لويس دياز جناح كولومبيا على ملعب «أستيكا» الصاخب، واحتفل منتخب بلاده بالعودة إلى كأس العالم لكرة القدم بالفوز 3 - 1، اليوم (الخميس)، على أوزبكستان التي تشارك لأول مرة في البطولة.

وعانت كولومبيا، التي غابت عن نسخة 2022 ‌في قطر، ‌في بداية المباراة ​لكنها ‌تمكَّنت ⁠من ​اختراق دفاع ⁠المنافس في الدقيقة 40 عندما أرسل دياز كرةً عاليةً إلى منطقة الجزاء، وقابلها دانييل مونيوث، الذي تسلل خلف خط الدفاع، بتسديدة مهارية إلى داخل ⁠الشباك.

وتعادلت أوزبكستان في الدقيقة ‌60، عندما ‌سدَّد المهاجم إلدور شومورودوف كرة ​أفلتت من ‌يد الحارس كاميلو فارغاس، وكان ‌أبوسبيك فايزوللاييف متمركزاً عند خط المرمى ليسجِّل هدفاً بضربة رأس.

وأعاد دياز التَّقدُّم لكولومبيا بعدها بـ5 ‌دقائق عبر تسديدة من يسار منطقة الجزاء.

وسجَّل البديل خامينتون كامباز ⁠الهدف ⁠الثالث لكولومبيا بضربة رأس في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وانفردت كولومبيا بصدارة المجموعة الـ11 برصيد 3 نقاط، بعد أن انتهت المباراة الأولى في المجموعة بتعادل البرتغال 1 - 1 مع الكونغو الديمقراطية، أمس (الأربعاء)