الضالع تشتعل.. القوات العسكرية تُحبط هجوماً حوثياً مباغتاً وتُكبّد المليشيا خسائر فادحة في باب غلق

الأربعاء 17 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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أحبطت القوات المسلحة اليمنية و المرابطة في قطاع باب غلق شمال جبهة الضالع، خلال الساعات الأولى من الليلة الماضية، محاولة تصعيدية نفذتها مجاميع تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت المواقع الأمامية للقوات.

وقالت مصادر ميدانية لموقع مأرب برس إن أبطال القوات المسلحة تمكنوا من رصد تحركات العناصر المهاجمة ومصادر النيران التابعة لها بدقة، قبل التعامل معها بضربات مركزة وفعالة أدت إلى إسكاتها وفرض سيطرة نارية كاملة على مسرح المواجهة.

وأضافت المصادر أن العملية العسكرية أسفرت عن إفشال مخطط المليشيا ومنعها من تحقيق أي تقدم أو اختراق ميداني، كما أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوفها، فيما فرّ من تبقى من عناصرها من ساحة المواجهات بعد تلقيهم ضربات موجعة.

وأكدت المصادر أن القوات المسلحة تواصل تمركزها ويقظتها العالية في مختلف مواقع الجبهة، وهي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي محاولات عدائية جديدة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.