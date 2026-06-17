الجولة الأولى بلا انتصارات عربية… ثمانية منتخبات تكتفي بالتعادل أو تتذوق الخسارة

الأربعاء 17 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026 دون أن تنجح المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في تحقيق أي فوز، بعدما اكتفت أربعة منتخبات بالتعادل مقابل تعرض أربعة أخرى للخسارة.

وشهدت الجولة الافتتاحية خسارة المنتخب التونسي أمام السويد بنتيجة 5-1، والجزائر أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، والعراق أمام النرويج 4-1، فيما سقط الأردن أمام النمسا بنتيجة 3-1.

في المقابل، حققت منتخبات السعودية ومصر والمغرب وقطر نتائج إيجابية بحصد نقطة لكل منها، بعدما تعادلت مع أوروغواي وبلجيكا والبرازيل وسويسرا على التوالي.

وبرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الجولة الأولى بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على الجزائر بتسجيله ثلاثية كاملة، فيما تألق النرويجي إيرلينغ هالاند خلال انتصار منتخب بلاده على العراق.

وبحصيلة أربعة تعادلات وأربع هزائم، أنهت المنتخبات العربية الجولة الافتتاحية من البطولة دون أي انتصار، لتبقى آمال تحقيق أول فوز عربي في النسخة الحالية معلقة على مباريات الجولة الثانية.