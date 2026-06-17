8 منتخبات عربية تفتتح مشوارها في مونديال 2026 دون تحقيق أي فوز

الأربعاء 17 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 190

رغم المشاركة العربية التاريخية في كأس العالم 2026 بثمانية منتخبات للمرة الأولى، انتهت الجولة الافتتاحية من دور المجموعات دون أن ينجح أي منتخب عربي في تحقيق الفوز، لتتباين النتائج بين تعادلات منحت الأمل وهزائم صعبة زادت من تعقيد الحسابات مبكراً.

ويمثل العرب في النسخة الحالية من المونديال كل من المغرب والجزائر ومصر وتونس من القارة الأفريقية، إلى جانب السعودية وقطر والعراق والأردن من آسيا، مستفيدين من زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً.

وقدم المنتخب المغربي واحدة من أبرز النتائج العربية بعدما فرض التعادل 1-1 على البرازيل، في مباراة قوية أظهر خلالها "أسود الأطلس" قدرة كبيرة على مجاراة أحد أبرز المرشحين للقب.

كما نجح المنتخب القطري في انتزاع تعادل ثمين أمام سويسرا بهدف قاتل، ليحصد أول نقطة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، فيما خرج المنتخبان المصري والسعودي بتعادلين مهمين أمام بلجيكا وأوروغواي على التوالي.

في المقابل، تلقى المنتخب التونسي خسارة ثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1، وهي النتيجة التي أدت إلى إقالة المدرب صبري لموشي وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد خلفاً له خلال البطولة.

وتواصلت النتائج السلبية بخسارة العراق أمام النرويج 4-1، فيما سقطت الجزائر أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الذي سجل ثلاثية قادت منتخب بلاده للفوز.

أما الأردن، الذي يخوض أول مشاركة في تاريخه بالمونديال، فخسر أمام النمسا بنتيجة 3-1 رغم الأداء الجيد الذي قدمه في فترات من اللقاء.

ومع انتهاء الجولة الأولى دون أي انتصار عربي، تتجه الأنظار إلى الجولة الثانية التي تمثل فرصة حاسمة للمنتخبات الثمانية من أجل تصحيح المسار وإنعاش آمال التأهل إلى الأدوار الإقصائية في أكبر نسخة من كأس العالم.