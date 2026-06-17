احذر- تنميل القدمين ليلًا علامة على هذه الأمراض

الأربعاء 17 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعاني بعض الأشخاص من تنميل أو وخز في القدمين خلال ساعات الليل، وقد يعتقد البعض أن الأمر بسيط أو ناتج عن وضعية النوم، إلا أن تكرار هذه الأعراض قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية تحتاج إلى انتباه.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أبرز الأمراض التي قد يكون تنميل القدمين ليلًا علامة عليها، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

لماذا يظهر تنميل القدمين ليلًا؟

يوضح شريف حسين أن التنميل الليلي يحدث غالبًا نتيجة اضطراب في الدورة الدموية أو الأعصاب، ومع هدوء الجسم أثناء النوم تصبح الأعراض أكثر وضوحًا، خاصة لدى من يعانون من أمراض مزمنة.

أمراض يرمز إليها تنميل القدمين ليلًا

يشير استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن من أبرز الأسباب المرضية المحتملة:

1- اعتلال الأعصاب الطرفيةيعد من أكثر الأسباب شيوعًا، ويحدث نتيجة تلف الأعصاب، وغالبًا ما يرتبط بمرض السكري، ويظهر في صورة تنميل، وخدر، أو إحساس بالحرقان يزداد ليلًا.

2- ضعف الدورة الدمويةقصور تدفق الدم إلى الأطراف، خاصة لدى مرضى تصلب الشرايين أو أمراض القلب، قد يؤدي إلى تنميل القدمين، ويكون أكثر وضوحًا أثناء الراحة أو النوم.

3- نقص الفيتاميناتنقص فيتامين B12 أو فيتامين D قد يسبب تنميلًا ووخزًا في الأطراف، نتيجة تأثيره المباشر على الأعصاب.

4- متلازمة تململ الساقيناضطراب عصبي يسبب رغبة ملحة في تحريك الساقين، ويصاحبه تنميل أو انزعاج يزداد في الليل ويؤثر على جودة النوم.

5- الضغط على الأعصابمشاكل العمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي أو ضيق القناة العصبية، قد تؤدي إلى ضغط على الأعصاب المغذية للقدمين، ما يسبب التنميل خاصة أثناء النوم.

6- أمراض القلب والأوعية الدمويةفي بعض الحالات، قد يكون تنميل القدمين مؤشرًا مبكرًا على مشاكل في الأوعية الدموية الطرفية، خصوصًا إذا صاحبه برودة في القدمين أو تغير في لون الجلد.

متى يصبح تنميل القدمين خطيرًا؟

ينصح حسين بضرورة مراجعة الطبيب في الحالات التالية:استمرار التنميل لفترات طويلة أو تكراره يوميًا.مصاحبته لألم شديد أو ضعف في العضلات.

حدوث تنميل مفاجئ مع صعوبة في الحركة.وجود تاريخ مرضي للسكري أو أمراض القلب أو الضغط