هاتريك تاريخي يهز المونديال.. ميسي يسحق الجزائر ويشعل العالم بإنجاز استثنائي

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خطف النجم الأرجنتيني Lionel Messi الأضواء في مستهل مشواره بكأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب بلاده إلى فوز كبير على الجزائر بثلاثية نظيفة، سجلها جميعاً بنفسه في واحدة من أبرز لحظات البطولة حتى الآن.
ولم يكن الهاتريك مجرد ثلاثية عادية، بل حمل أرقاماً تاريخية جديدة للنجم الأرجنتيني، إذ رفع رصيده إلى 16 هدفاً في نهائيات كأس العالم، ليتقاسم صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال مع الأسطورة الألمانية Miroslav Klose.
وأشعل إنجاز ميسي منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الرياضية العالمية، حيث وصفه الحساب الإنجليزي الرسمي للمنتخب الأرجنتيني بأنه "معجزة لن تتكرر"، فيما احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالرقم التاريخي الذي حققه قائد التانغو.
كما شهدت المباراة محطة أخرى استثنائية في مسيرة ميسي، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 200 مع الأرجنتين، وعزز رقمه القياسي كأكثر لاعب مشاركة في تاريخ كأس العالم، إلى جانب تسجيله أول "هاتريك" له في البطولة العالمية.
وعلى المستوى العربي والدولي، انهالت الإشادات بأداء النجم الأرجنتيني، حيث اعتبر عدد من المحللين والصحفيين الرياضيين أن ما يقدمه ميسي على مدار سنوات طويلة يمثل حالة استثنائية يصعب تكرارها في عالم كرة القدم.
وبهذا الانتصار، وجه المنتخب الأرجنتيني حامل لقب مونديال 2022 FIFA World Cup رسالة قوية إلى منافسيه، مؤكداً عزمه على الدفاع عن لقبه في نسخة 2026، بعدما افتتح مشواره بفوز مقنع على "محاربي الصحراء" ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضاً منتخبي Austria وJordan.