وزير الدفاع يكشف تفاصيل خطة شاملة لإعادة بناء الجيش: توحيد المؤسسات وإنهاء الأسماء الوهمية وتعزيز الجاهزية القتالية خلال 24 ساعة.. الأمن في المحافظات المحررة يضبط 81 متهماً ويكشف تفاصيل 45 قضية جنائية انفراجة مرتقبة في الأجواء اليمنية.. الحكومة تدعو شركات الطيران العالمية للعودة عبر مطار عدن أمام مجلس الأمن.. الحكومة اليمنية تفتح ملف التدخلات الإيرانية وتطالب بالمحاسبة حامل اللقب الأرجنتين تبدأ رحلة الدفاع عن كأس العالم 2026 بمواجهة الجزائر .. توقعات وأرقام لمواجهة المونديال بروتوكول خاص للعلم السعودي في كأس العالم ... لم يلامس الأرض.. لفتة بروتوكولية غير مسبوقة تبهج الجماهير المنتخب الإنكليزي يواجه أول اختبار صعب قبل انطلاق مشواره في كأس العالم الفصل الأخير… ميسي ورونالدو يكتبون التاريخ في كأس العالم السادسة ماذا تعرف عن منتخب الرأس الأخضر الذي أحرج بطل أوروبا؟ اللواء سلطان العرادة يكشف دور السعودية في إحباط حرب أهلية جديدة في اليمن ويحسم الجدل حول السلام مع الحوثيين
كشفت الإحصائية اليومية للأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة عن نشاط أمني مكثف خلال الساعات الماضية، حيث تلقت أجهزة الشرطة 68 بلاغاً جنائياً، وتمكنت من التعامل مع 45 قضية وضبط 81 متهماً على ذمة قضايا متنوعة.
ووفقاً لبيانات قطاع الأمن والشرطة، فقد أسفرت الحوادث والوقائع المسجلة عن إصابة خمسة أشخاص، فيما قُدرت الخسائر المادية الناتجة عن تلك القضايا بنحو 146 مليوناً و557 ألف ريال يمني.
وأوضحت الإحصائية أن عدد المتهمين المضبوطين توزع على عدة محافظات، حيث سجلت مأرب أعلى عدد بواقع 25 متهماً، تلتها تعز بـ23 متهماً، ثم عدن بـ12 متهماً، فيما تم ضبط 7 متهمين في ساحل حضرموت، و4 في وادي حضرموت، و3 في كل من شبوة وحجة، ومتهمين اثنين في الضالع، ومتهم واحد في كل من المهرة ولحج.
وبيّنت البيانات أن القضايا المضبوطة تنوعت بين 20 قضية إيذاء عمدي خفيف وجسيم، و11 قضية سرقة، و6 قضايا اعتداء على ملك الغير، و5 قضايا مرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى 4 قضايا نصب واحتيال، و4 قضايا خيانة أمانة، فضلاً عن قضيتي تهديد وسب وشتم، وقضية انتهاك حرمة مسكن.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الجهود الأمنية في ملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار وضبط الجريمة في مختلف المحافظات المحررة.