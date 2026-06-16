خلال 24 ساعة.. الأمن في المحافظات المحررة يضبط 81 متهماً ويكشف تفاصيل 45 قضية جنائية

الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت الإحصائية اليومية للأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة عن نشاط أمني مكثف خلال الساعات الماضية، حيث تلقت أجهزة الشرطة 68 بلاغاً جنائياً، وتمكنت من التعامل مع 45 قضية وضبط 81 متهماً على ذمة قضايا متنوعة.

ووفقاً لبيانات قطاع الأمن والشرطة، فقد أسفرت الحوادث والوقائع المسجلة عن إصابة خمسة أشخاص، فيما قُدرت الخسائر المادية الناتجة عن تلك القضايا بنحو 146 مليوناً و557 ألف ريال يمني.

وأوضحت الإحصائية أن عدد المتهمين المضبوطين توزع على عدة محافظات، حيث سجلت مأرب أعلى عدد بواقع 25 متهماً، تلتها تعز بـ23 متهماً، ثم عدن بـ12 متهماً، فيما تم ضبط 7 متهمين في ساحل حضرموت، و4 في وادي حضرموت، و3 في كل من شبوة وحجة، ومتهمين اثنين في الضالع، ومتهم واحد في كل من المهرة ولحج.

وبيّنت البيانات أن القضايا المضبوطة تنوعت بين 20 قضية إيذاء عمدي خفيف وجسيم، و11 قضية سرقة، و6 قضايا اعتداء على ملك الغير، و5 قضايا مرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى 4 قضايا نصب واحتيال، و4 قضايا خيانة أمانة، فضلاً عن قضيتي تهديد وسب وشتم، وقضية انتهاك حرمة مسكن.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الجهود الأمنية في ملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار وضبط الجريمة في مختلف المحافظات المحررة.