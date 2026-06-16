انفراجة مرتقبة في الأجواء اليمنية.. الحكومة تدعو شركات الطيران العالمية للعودة عبر مطار عدن

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في خطوة تُنذر بمرحلة جديدة في قطاع النقل الجوي، أعلنت الحكومة اليمنية توجيهات رسمية لفتح الأجواء اليمنية أمام شركات الطيران العربية والدولية، ودعوتها إلى استئناف وتدشين رحلاتها الجوية إلى البلاد عبر مطار عدن الدولي.
وقال وزير النقل، محسن حيدرة العمري، إنه وجّه الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالتواصل مع هيئات الطيران وشركات النقل الجوي الإقليمية والدولية، لتشغيل رحلاتها إلى اليمن، مؤكداً أن مطار عدن الدولي بات يتمتع بجاهزية تشغيلية متقدمة تُمكّنه من استقبال المزيد من الرحلات بكفاءة وأمان.
وأوضح أن المطار يواصل تقديم خدماته الفنية والملاحية واللوجستية وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن سلامة التشغيل وانسيابية حركة الطيران، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركات الطيران الراغبة في العمل داخل اليمن، وإزالة أي عقبات قد تواجهها.
وأكد الوزير أن توسيع خيارات السفر وفتح الأجواء يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتخفيف معاناة المسافرين، إلى جانب إعادة ربط اليمن بالعالم الخارجي، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للمغتربين والزوار والمستثمرين.
وبحسب مصادر في وزارة النقل، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه حكومي لإحياء قطاع النقل الجوي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في مطار عدن الدولي خلال المرحلة المقبلة، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبمساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.