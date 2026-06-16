حامل اللقب الأرجنتين تبدأ رحلة الدفاع عن كأس العالم 2026 بمواجهة الجزائر .. توقعات وأرقام لمواجهة المونديال

الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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يدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة كمرشح قوي للفوز بالمجموعة، حيث يسعى الفريق لأن يكون ثالث دولة تفوز بلقب كأس العالم مرتين متتاليتين. يُتوقع أن تكون هذه البطولة هي الأخيرة للنجم ليونيل ميسي، مما يضفي أهمية خاصة على مشوار الأرجنتين في ظل اقتراب نهاية مسيرة أيقونته الكروية الدولية.

تأهلت الأرجنتين للمونديال بعد تصدرها لمجموعتها في تصفيات كونميبول، ولم تخسر سوى مباراتين من أصل 18. كما أنها تدخل البطولة بعد ثلاث انتصارات ودية متتالية مؤخرًا، حيث فازت على زامبيا وهندوراس وأيسلندا بنتائج كبيرة.

على الجانب الآخر، تعود الجزائر للمشاركة في كأس العالم لأول مرة منذ عام 2014، حيث وصلت في تلك البطولة إلى دور الـ 16، وهو أفضل إنجاز لها تاريخيًا. يضم الفريق الجزائري مزيجًا قويًا من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، مما يمنحهم خبرة وتوازنًا.

ضمن منتخب "محاربو الصحراء" مقعده في مونديال 2026 بعد تصدره مجموعته في تصفيات أفريقيا، محققًا ثمانية انتصارات من أصل عشر مباريات.

هل ينجح ميسي ورفاقه في تكرار إنجاز 2022؟ أم ستكون الجزائر مفاجأة البطولة؟ تترقب الأنظار ما ستسفر عنه هذه المواجهة المثيرة.