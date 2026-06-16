بروتوكول خاص للعلم السعودي في كأس العالم ... لم يلامس الأرض.. لفتة بروتوكولية غير مسبوقة تبهج الجماهير

الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - الجزيرة نت

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استحوذت لفتة بروتوكولية استثنائية مرتبطة بالعلم السعودي على اهتمام الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال افتتاح مواجهة المنتخب السعودي ونظيره أوروغواياني ضمن مباريات المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 والتي أقيمت الليلة الماضية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عدم إنزال العلم السعودي الذي يتوسطه لفظ الجلالة إلى أرضية ملعب ميامي خلال مراسم افتتاح المباراة، في خطوة غير مسبوقة ضمن منافسات كأس العالم 2026، تقديرا للخصوصية الدينية التي يحظى بها علم المملكة لدى المسلمين.

وفي خروج عن البروتوكول المتبع في افتتاح المباريات، والذي يتم خلاله بسط أعلام المنتخبات على عشب الملعب، ظل العلم السعودي مرفوعا طوال المراسم دون أن يلامس الأرض مراعاة لرمزيته الدينية، فيما رفع علم أوروغواي أيضا بالطريقة ذاتها حفاظا على انسجام المشهد.

ووفقا لتقارير إعلامية سعودية، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنتخب السعودي استثناء خاصا يقضي بعدم ملامسة علم المملكة أرضية الملعب على عكس البروتوكول المعتاد، وذلك بناء على طلب رسمي قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحظيت هذه اللفتة بتفاعل واسع وإشادة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أشاد ناشطون بـ"احترام" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمكانة راية التوحيد التي يتضمنها العلم السعودي، واصفين المشهد بأنه "الأجمل في كأس العالم بلا منازع".

ووصف آخرون المشهد بأنه "تاريخي"، مشيرين إلى أن رفع العلم السعودي بدلا من وضعه على أرضية الملعب يجسد احتراما لراية التوحيد التي يتضمنها رمز وطني.

وأشاد البعض بإظهار الاحترام للعلم السعودي، واصفين المشهد بأنه لحظة مبهجة عكست تقديرا للفظ الجلالة، رغم الانتقادات للمنظمين والاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن بعض الجوانب التنظيمية للبطولة.

كما لاقت هذه الخطوة تفاعلا واسعا على المستوى الدولي، إذ تداولها ناشطون ومنصات إعلامية غير ناطقة بالعربية، معتبرين أنها تعكس احتراما للتقاليد الإسلامية، خصوصا فيما يتعلق بعدم ملامسة عبارة التوحيد للأرض، وهو ما أضفى على المشهد بعدا دينيا.

إلى جانب تلك الحالة الاستثنائية التي شهدتها مباراة السعودية وأوروغواي، كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو قد أعلن، عبر منشور على «إنستغرام» في 5 يونيو/حزيران الجاري، عن مجموعة من التغييرات في المراسم الافتتاحية للمباريات.

وقال إنفانتينو: "مع نمو بطولة كأس العالم لكرة القدم، نواصل ابتكار أساليب جديدة للاستمتاع باللعبة. ولن تختلف مراسم ما قبل المباريات في كأس العالم 2026 عن ذلك".

وأضاف: "وقوف جميع اللاعبين والحكام وجها لوجه في منتصف الملعب أثناء عزف النشيد الوطني سيصنع لحظة من الوحدة والفخر والحماس، لحظة تخص الفرق وكل من في الملعب".

وانتهت مباراة السعودية وأوروغواي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتساوى جميع منتخبات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضا إسبانيا والرأس الأخضر، برصيد نقطة واحدة لكل منتخب.

ويخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية في دور المجموعات أمام نظيره الإسباني الأحد القادم، فيما يلتقي منتخب أوروغواي مع الرأس الأخضر.