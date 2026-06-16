المنتخب الإنكليزي يواجه أول اختبار صعب قبل انطلاق مشواره في كأس العالم

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ذكرت تقارير إعلامية أن المنتخب الإنكليزي تعرض لضربة موجعة عشية مباراته الافتتاحية في كأس العالم، حيث يستعد تينو ليفرامنتو للعودة لبلاده.
ويسافر فريق المدرب توماس توخيل إلى تكساس مساء اليوم الثلاثاء، بعد خوض مرانه الأخير في مقر الفريق بكنساس سيتي قبل مواجهة المنتخب الكرواتي غدا الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية عشرة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن المنتخب الإنكليزي خاض مرانه أمام وسائل الإعلام بوجود جميع اللاعبين منذ وصوله إلى ميزوري، ولكن يبدو أن ليفرامنتو سيغيب عن البطولة.
وغاب مدافع نيوكاسل عن بعض المهام الإعلامية التي كان مكلفا بها، وذكرت تقارير من أنه يعاني من إصابة في ربلة الساق.
ويعتقد أن تريفوه تشابولاه، مدافع تشيلسي، سيكون هو بديل ليفرامنتو.
ويمكن للمنتخب الإنكليزي أن يستبدل لاعبيه المصابين حتى قبل 24 ساعة من مباراته الافتتاحية.