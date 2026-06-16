ماذا تعرف عن منتخب الرأس الأخضر الذي أحرج بطل أوروبا؟

الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أحرج منتخب الرأس الأخضر منافسه إسبانيا بطل أوروبا بتعادله سلبياً دون أهداف في أتالانتا أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026، وهو الظهور الأول للفريق الملقب بـ"القروش الزرقاء" بالبطولة العالمية.

وشهدت المباراة تألقاً لافتا لحارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا، والذي تصدى لتسع كرات بينها ست تسديدات من داخل منطقة الجزاء، وحصل على تقييم 9.7 من منصة "صوفا سكور" للإحصاءات.

ويلعب منتخب الرأس الأخضر بقيادة مدربه بوبيستا في الجولة المقبلة مع الأوروغواي قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة السعودية.

واحتفل لاعبو "القروش الزرقاء" مع جماهيرهم الحاضرة في أتلانتا بعد المباراة عقب الحصول على أول نقطة في تاريخ البلاد بكأس العالم.

ونالت الرأس الأخضر الاستقلال عام 1975، ثم بدأت رحلة المنتخب الوطني بعد بضع سنوات فقط، وتحديداً في عام 1978 بحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وخلال العقود التالية، ومع استمرار الفرق واللاعبين في اكتساب الخبرة، نما طموح البلاد تدريجياً.

وتأهل منتخب الرأس الأخضر إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعدما تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية برصيد 23 نقطة بعد منافسة مع الكاميرون صاحبة المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وليبيا صاحبة المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

وتعتبر الرأس الأخضر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 600 ألف نسمة، ثالث أصغر دولة تتأهل للنهائيات في تاريخ البطولة، بعد كوراساو التي تشارك في النسخة ذاتها ولا يتجاوز عدد سكانها 160 ألف نسمة، وكذلك أيسلندا التي شاركت في نسخة 2018 في روسيا والتي كان عدد سكانها حينها 350 ألف نسمة.