اللواء سلطان العرادة: ''ما حدث في حضرموت كان نتيجة حسابات غير موفقة بفعل تدخلات ومساعدة خارجية والسعودية منعت حربًا أهلية''

الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة عن أسفه لما جرى في حضرموت. في أول تعليق صريح على الأحداث التي شهدتها المحافظات الشرقية، بعد تمرد المجلس الانتقالي المنحل نهاية العام الماضي، وتدخل السعودية.

العرادة أكد في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، أن حضرموت لم تكن تستحق أن تُدفع نحو أي شكل من أشكال الصراع.

وقال إن حضرموت ظلت على الدوام منطقة آمنة ومسالمة ومطمئنة، ولم يصدر عنها تجاه اليمنيين إلا الخير، ولذلك لم يكن هناك ما يبرر الزج بها في أتون الخلافات والصراعات.

وأضاف أن ما حدث كان نتيجة حسابات غير موفقة، سواء على المستوى المحلي أو بفعل تدخلات ومساعدات خارجية لم تكن في محلها، مبيناً أن تلك التطورات دفعت القيادة اليمنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية للحفاظ على وحدة البلاد، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات أوسع.

وأشاد العرادة في هذا السياق بالموقف السعودي، معتبراً أن المملكة وقفت موقف الشقيق الصادق إلى جانب اليمن في لحظة حساسة، وأسهمت مع القيادة اليمنية في منع البلاد من الانزلاق نحو مزيد من التشظي والانقسام. وشدد على أن هذه الوقفة الموحدة كان لها أثر بالغ في حماية البلاد من حرب أهلية جديدة كان يمكن أن تمتد إلى أجزاء واسعة من المحافظات اليمنية.

وأوضح أن اليمن يواجه أصلاً حرباً مفتوحة مع الحوثيين وأزمة اقتصادية خانقة، وأن فتح جبهات صراع جديدة داخل المناطق المحررة كان سيشكل خطراً بالغاً على مستقبل البلاد.

ولفت إلى أن كثيراً من اليمنيين، بمن فيهم أولئك الذين اختلفوا مع بعض القرارات المتخذة آنذاك، سيدركون مستقبلاً أهمية الدور الذي لعبته المملكة في حماية اليمن من مزيد من الانقسامات والصراعات.