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الجماهير المصرية تشيد بأداء منتخبها في مباراته أمام بلجيكا في كأس العالم 2026

الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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تعادل المنتخب المصري مع بلجيكا بهدف لمثله في افتتاح مشواره بالمجموعة السابعة من مونديال كأس العالم 2026.

وسجل إمام عاشور هدف التقدم لمصر في الدقيقة 19 قبل أن يسجل محمد هاني هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66.

وأشادت الجماهير المصرية، بأداء "الفراعنة" أمام أحد أبرز منتخبات العالم رغم ضياع الفوز.

وتوقع مشجعون تأهل مصر إلى دور الـ16، فيما رجح آخرون بلوغ دور الثمانية أو حتى نصف النهائي.

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