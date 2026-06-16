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الأخضر يتألق في المونديال: نقطة ثمينة للسعودية في مستهل مشوارها في كأس العالم

الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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استهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل أمام أوروغواي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، في مواجهة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ 62,764 مشجعاً.

ونجح الأخضر في افتتاح التسجيل عبر عبدالإله العمري الذي تابع كرة مرتدة من الحارس فرناندو موسليرا بعد ركلة ركنية ارتقى لها محمد كنو برأسية قوية، ليضع السعودية في المقدمة. وفي الدقيقة 80 تمكن منتخب أوروغواي من إدراك التعادل، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط بين المنتخبين.

وقدم المنتخب السعودي أداءً مميزاً أمام أحد أبرز منتخبات أميركا الجنوبية، ليحصد نقطة مهمة في مستهل مشواره بالمونديال.

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