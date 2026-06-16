3 صفقات على رادار ريال مدريد لتحقيق مطالب مورينيو

الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشف الصحفي ماريو كورتيغانا عن خيارات ريال مدريد لتعزيز خط الوسط خلال الفترة المقبلة ضمن مشروع جوزيه مورينيو للموسم القادم .

إدارة النادي تتابع عدة أسماء بارزة على رأسها الأرجنتيني إنزو فيرنانديز ، فضلا عن البرتغالي ماتيوس فرنانديز كما يظهر الهولندي كيس سميت كخيار محتمل قد يدخل دائرة الاهتمام .

إنزو يعد الاسم الأقرب حتى الآن ، خاصة في ظل تصريحاته التي أكد من خلالها على رغبته في ارتداء قميص الريال فضلا عن تمتعه بعنصر الخبرة الذي يبحث عنه المدرب البرتغالي