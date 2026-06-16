قرار الفيفا يشعل غضب الجمهور السعودي بعد مواجهة الأوروغواي

الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أثارت نتيجة اختيار رجل مباراة السعودية أمام الأوروغواي حالة من الجدل والاستياء داخل الشارع الرياضي السعودي ، حيث انتقدت الجماهير معايير الفيفا في اختيار الأفضل ، معتبرة أنها لا تعكس مجريات اللقاء بشكل دقيق .

الجماهير السعودية تفاعلت بشكل واسع مع الأداء المميز لحارس منتخبها الوطني محمد العويس ، الذي قدم مباراة قوية وتصدى لعدد من الهجمات الخطيرة ، وظهر كأحد أبرز نجوم المواجهة ، ما دفع الكثيرين لترشيحه لنيل الجائزة .

في المقابل ، حصل فيديريكو فالفيردي على جائزة رجل المباراة رغم الجدل ، وسط انتقادات جماهيرية واسعة لمستواه خلال اللقاء ، الذي انتهى بنتيجة 1/1 ، مؤكدة أنه لا يستحق هذا التقدير