لا تتجاهلها- 5 أعراض تكشف إصابتك بأورام العظام

الثلاثاء 16 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يمكن اكتشاف الإصابة بأورام العظام عن طريق أعراض، عادةً ما يتم تجاهلها من قبل بعض الأشخاص.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض أورام العظام، وفقًا لموقع "Times of india".

أعراض أورام العظام

1- ألم مستمر في العظاملا يحدث ألم العظام بسبب وضعية الجسم الخاطئة أثناء النوم وإرهاق العضلات فقط، بل ينتج أحيانُا عن الإصابة بالأورام، خاصةً إذا كان مستمرًا.

2- التكتلاتقد تؤدي أورام العظام إلى ظهور كتلة صلبة على العظم أو بالقرب منه، خاصةً حول الذراعين أو الساقين أو الحوض أو الأضلاع.وغالبًا ما تكون الكتلة الناتجة عن أورام العظام غير مثيرة للألم أو مصحوبة باحمرار الجلد، مما يتسبب في تجاهلها.قد يهمك: علامات مبكرة تشير لإصابتك بأورام العظام

3- الكسور المتكررةنقص الكالسيوم أول ما يتوارد إلى الذهن عندما تتعرض العظام للكسور المتكررة، دون الانتباه أن الأورام قد تسبب نفس المشكلة أيضًا، لأن الورم يضعف البنية الداخلية للعظم.

4- التعب المستمرإذا كنت تشعر بالتعب باستمرار، فمن الممكن أن تكون مصابًا بأورام العظام، لأنها تؤثر سلبًا على نشاط نخاع العظم، مما يؤدي إلى تراجع قدرته على إنتاج خلايا الدم، ومن ثم تحدث الأنيميا.

5- فقدان الوزنأورام العظام قد تنتج موادًا بالجسم تتسبب في ضعف الشهية وترفع معدل حرق السعرات الحرارية أكثر من الطبيعي، مما يؤدي إلى فقدان الوزن