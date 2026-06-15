عمليتان نوعيتان في الغيضة… الأجهزةُ الأمنيةُ تطيحُ بمروّجِ مخدراتٍ وتُغلقُ مصنعًا للخمور ريال مدريد يتعاقد مع نجم منتخب أسبانيا القات يقود يمني إلى حبل المشنقة في مصر… ومحكمة الجيزة تحيل أوراقه لمفتي الجمهورية فن الإتيكيت الصنعاني وتقاليد السلوك الاجتماعي… أول عمل توثيقي لحفظ موروث مدينة صنعاء للسفير العمراني بنك الشرق اليمني يحوّل مأرب إلى ساحة جماهيرية لمتابعة كأس العالم 2026 بشاشات عملاقة ومسابقات وجوائز ميدانية العليمي يشيد بالموقف التركي ويحذر من هشاشة أي تهدئة لا تعالج دور إيران ووكلائها ما أبرز بنود الاتفاق المبدئي بين أمريكا وإيران؟ الأكاديمية العسكرية العليا تكرم اللواء سلطان العرادة بماجستير فخري تقديراً لدوره في بناء المؤسسة العسكرية عمره 18 وحطم وسط البرازيل.. من هو بوعدي الذي اختار اللعب للمغرب بدلا عن فرنسا؟ اللواء سلطان العرادة: بناء مؤسسة عسكرية وطنية محترفة خيار لا رجعة عنه والاستثمار في الإنسان هو معركة اليمن الكبرى
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، في عمليتين أمنيتين منفصلتين بمدينة الغيضة، أحد مروجي مادة الشبو المخدرة المطلوب للأجهزة الأمنية، ومصنعاً عشوائياً لتعبئة الخمور.
وأوضح مصدر أمني لوكالة (سبأ) أن الأجهزة الأمنية في إدارة البحث الجنائي، تمكنت بعد عملية تحري ومتابعة، من القبض على أحد مروجي مادة الشبو المخدرة المطلوب في قضايا سرقات، وضبطت بحوزته كمية من المادة المخدرة وإبرة مجهزة للاستخدام.
وفي العملية الثانية ذكر المصدر ان قوة مشتركة من إدارة البحث الجنائي وأمن مديرية الغيضة تمكنت بعد عملية تحري ورصد من ضبط شخصان يديران مصنعاً عشوائياً لتعبئة وتوزيع الخمور داخل منزل مستأجر بمدينة الغيضة، بعد عملية تحرٍّ ومتابعة دقيقة.
وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن ضبط كميات من الخمور الجاهزة للتوزيع، ومواد ومعدات تستخدم في عمليات التعبئة، بالإضافة إلى 300 جرام من مادة الحشيش (الراتنج).
واضاف المصدر ان العمليتين نفذتا بإشراف وكيل النيابة القاضي فكري مول الدويلة، وبمتابعة ميدانية من نائب مدير البحث الجنائي النقيب مسلم فتح القميري، وعدد من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي وقسم التحريات وأمن مديرية الغيضة.
وأشار المصدر إلى أنه بعد استكمال الإجراءات الأولية والتحقيقات اللازمة، سيتم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للنظام والقانون.