ريال مدريد يتعاقد مع نجم منتخب أسبانيا

الإثنين 15 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن نادي ريال مدريد اليوم، تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا بعقد يمتد لستة مواسم قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه توصل إلى اتفاق مع تشيلسي لانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق، على أن يرتبط بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2032.

ويأتي التعاقد مع كوكوريلا البالغ من العمر 27 عاما، في إطار سعي ريال مدريد لتعزيز خياراته الفنية في مركز الظهير الأيسر استعدادا للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري.

ولم يكشف الناديان عن القيمة المالية للصفقة، غير أن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أن قيمة الانتقال تبلغ نحو 51.8 مليون جنيه إسترليني "69.5 مليون دولار".

ويعد كوكوريلا، الظهير الأيسر الأبرز في كرة القدم الأوروبية، وسبق له اللعب مع أندية إسبانية عدة قبل انتقاله إلى تشيلسي، كما يعد أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب الإسباني.