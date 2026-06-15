ريال مدريد يتعاقد مع نجم منتخب أسبانيا القات يقود يمني إلى حبل المشنقة في مصر… ومحكمة الجيزة تحيل أوراقه لمفتي الجمهورية فن الإتيكيت الصنعاني وتقاليد السلوك الاجتماعي… أول عمل توثيقي لحفظ موروث مدينة صنعاء للسفير العمراني بنك الشرق اليمني يحوّل مأرب إلى ساحة جماهيرية لمتابعة كأس العالم 2026 بشاشات عملاقة ومسابقات وجوائز ميدانية العليمي يشيد بالموقف التركي ويحذر من هشاشة أي تهدئة لا تعالج دور إيران ووكلائها ما أبرز بنود الاتفاق المبدئي بين أمريكا وإيران؟ الأكاديمية العسكرية العليا تكرم اللواء سلطان العرادة بماجستير فخري تقديراً لدوره في بناء المؤسسة العسكرية عمره 18 وحطم وسط البرازيل.. من هو بوعدي الذي اختار اللعب للمغرب بدلا عن فرنسا؟ اللواء سلطان العرادة: بناء مؤسسة عسكرية وطنية محترفة خيار لا رجعة عنه والاستثمار في الإنسان هو معركة اليمن الكبرى المقاومة التهامية تنفي تبعيتها لقوات طارق صالح وتؤكد: '' قواتنا تحت مظلة المؤسسة العسكرية وندعو القيادة لتدخل عاجل ''
قضت محكمة جنايات الجيزة في جمهورية مصر بإحالة أوراق متهمين يحملان الجنسيتين اليمنية والصومالية، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بسبب جلب أطنان من مخدر "القات".
وقالت النيابة العامة المصرية إن المتهمين "يونس.م" يمني الجنسية، و"عبد الفتاح.ع" صومالي الجنسية، جلبا جوهر القات المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وألقت الشرطة بمحافظة الجيزة القبض على المتهمين عام 2025 بالطريق العام، بعد تفتيش سيارتيهما والعثور بداخلهما على أكياس لنبات يشبه "القات المخدر"، بالإضافة إلى مبالغ مالية.
وأوضحت أن المتهمين أقرا بحيازتهما كمية كبيرة من "نبات القات" بمسكنهما وأنهما جلبا هذه المواد المخدرة من الخارج لترويجها داخل البلاد بقصد الاتجار.
وكشفت التحقيقات أن المضبوطات تصل إلى 5 أطنان من نبات القات المخدر، حيث أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن أجزاء نباتية خضراء اللون وثبت أنها الكاثينون المخدر المدرج بجدول المخدرات الأول، وكذلك الكاثين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.