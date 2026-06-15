القات يقود يمني إلى حبل المشنقة في مصر… ومحكمة الجيزة تحيل أوراقه لمفتي الجمهورية

الإثنين 15 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قضت محكمة جنايات الجيزة في جمهورية مصر بإحالة أوراق متهمين يحملان الجنسيتين اليمنية والصومالية، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بسبب جلب أطنان من مخدر "القات".

وقالت النيابة العامة المصرية إن المتهمين "يونس.م" يمني الجنسية، و"عبد الفتاح.ع" صومالي الجنسية، جلبا جوهر القات المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وألقت الشرطة بمحافظة الجيزة القبض على المتهمين عام 2025 بالطريق العام، بعد تفتيش سيارتيهما والعثور بداخلهما على أكياس لنبات يشبه "القات المخدر"، بالإضافة إلى مبالغ مالية.

وأوضحت أن المتهمين أقرا بحيازتهما كمية كبيرة من "نبات القات" بمسكنهما وأنهما جلبا هذه المواد المخدرة من الخارج لترويجها داخل البلاد بقصد الاتجار.

وكشفت التحقيقات أن المضبوطات تصل إلى 5 أطنان من نبات القات المخدر، حيث أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن أجزاء نباتية خضراء اللون وثبت أنها الكاثينون المخدر المدرج بجدول المخدرات الأول، وكذلك الكاثين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.