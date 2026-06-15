بنك الشرق اليمني يحوّل مأرب إلى ساحة جماهيرية لمتابعة كأس العالم 2026  بشاشات عملاقة ومسابقات وجوائز ميدانية

الإثنين 15 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلن بنك الشرق اليمني، بالشراكة مع مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب، عن تجهيز ثلاث شاشات عملاقة في مواقع متفرقة بالمحافظة لبث مباريات كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الجماهير الرياضية لمتابعة منافسات البطولة العالمية وسط أجواء جماهيرية مميزة.

وأوضح البنك أن مواقع المشاهدة تم توزيعها في مواقع متفرقة بالمحافظة، حسب توجيهات وزارة الشباب والرياضة ، بما يضمن وصول أكبر شريحة من عشاق كرة القدم ومتابعي الحدث الرياضي الأبرز عالمياً.

وفي سياق الفعاليات المصاحبة، كشف مدير بنك الشرق اليمني عن تخصيص جوائز قيمة للجماهير من خلال مسابقات ميدانية تُقام كل خمسة أيام في مواقع المشاهدة، حيث سيتم طرح أسئلة رياضية وثقافية مرتبطة بالبطولة على المشجعين الحاضرين، مع منح جوائز للفائزين بالإجابات الصحيحة.

كما أعلن البنك عن إطلاق مسابقة تفاعلية عبر مواقعه الرسمية في صفحات التواصل الإجتماعي ، تتضمن أسئلة رياضية وتوقعات لنتائج المباريات، بما يتيح للجمهور فرصة المشاركة والفوز بجوائز متنوعة طوال فترة إقامة البطولة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها البنك وحرصه على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، وتعزيز حضور الفعاليات التي تجمع الشباب وتوفر لهم مساحات للتفاعل والترفيه الإيجابي.

ودعا البنك الجماهير الرياضية إلى الحضور والمشاركة في متابعة مباريات البطولة من المواقع المخصصة، مؤكدة أن الحضور الجماهيري سيضفي مزيداً من الحماس والمتعة على أجواء المنافسات، ويعزز روح التفاعل بين المشجعين.

وتعكس هذه المبادرة اهتمام بنك الشرق اليمني بدعم الأنشطة الرياضية والشبابية، والإسهام في خلق أجواء جماهيرية استثنائية تواكب الحدث الكروي الأكبر في العالم، بما يعزز من حضور الرياضة كوسيلة للتقارب والتفاعل المجتمعي.